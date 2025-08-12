 Kapitalinis Vilniaus rotušės remontas – jau šį rudenį

Kapitalinis Vilniaus rotušės remontas – jau šį rudenį

2025-08-12 16:25
BNS inf.

Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu „Ekstra statyba“ už 3 mln. eurų atliks kapitalinius sostinės rotušės remonto darbus, jie prasidės rudenį, antradienį pranešė Vilniaus vystymo kampanija.

Kapitalinis Vilniaus rotušės remontas – jau šį rudenį
Kapitalinis Vilniaus rotušės remontas – jau šį rudenį / S. Žiūros nuotr.

Remonto metu planuojama sutvarkyti rotušės fasadą ir rūsio patalpas, restauruoti vertinguosius fasado elementus, langus, duris, taip pat atlikti kitus būtinus vidaus ir išorės remonto bei tvarkymo darbus.

„Vilniaus rotušė – tai mūsų miesto simbolis ir istorinis paveldas, kurio būklė reikalauja neatidėliotino remonto“, – pranešime spaudai sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

„Džiaugiamės, kad atrinktas rangovas jau ruošiasi darbams, kurie leis išsaugoti šį unikalų pastatą ateities kartoms ir užtikrinti jo tinkamą funkcionavimą“, – teigė meras.

Pranešime akcentuojama, kad dėl susidevėjusios pastato dangos, netinkamo bei per mažo diametro lietvamzdžių rotušės fasadas yra apgadintas.

Grindų danga pastato viduje taip pat turi būti renovuojama. Turi būti atnaujinami ir vidaus patalpų tinkuoti sienų paviršiai, angokraščių kampai, mechaniškai pažeistos kolonų bazės, inžinerinės sistemos.

Remonto metu rotušės veikla bus stabdoma, veiks tik joje įsikūręs restoranas.

Darbai bus pradėti spalio pradžioje, planuojama projekto pabaiga kitų metų gegužės mėnesį.

Pabaigus vidaus darbus, planuojamas pastato išorės remontas, kurio pabaiga numatoma 2026 metų trečią ketvirtį.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus rotušė
kapitalinis remontas
Ekstra statyba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Alio
Kada Lukiškių aikštėje Vytis stovės?
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų