Per LGBTQ+ eitynes ir kitus renginius savaitgalį Vilniuje dirbs sustiprintos pareigūnų pajėgos

„Savaitgalį dirbs daugiau pareigūnų, paruošti viešosios tvarkos užtikrinimo planai. Numatytas viešas ir neviešas patruliavimai. Stebimi ir analizuojami socialiniai tinklai“, – Eltai pasakojo Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.
Anot jo, šiuo metu policija neturi signalų apie galimas grėsmes.
„Policija potencialių grėsmių neįžvelgia, tačiau pareigūnai yra pasirengę reaguoti į bet kokius įvykius ar provokacijas“, – pažymėjo R. Matonis.
Vyks eitynės, protestas prie Teisingumo ministerijos
Kaip buvo pranešta anksčiau, šeštadienį 15 val. Vilniuje prasidės LGBTQ+ eitynės. Žmogaus teisių gynėjai minėjo, kad pagrindinė šio renginio žinutė – „Visos šeimos Lietuvoje yra svarbios“.
Šių eitynių metu prie Teisingumo ministerijos bus surengta protesto akcija, kurios metu prie institucijos pastato planuojama išdėlioti rožinius trikampius – simbolius, kuriais nacistinėje Vokietijoje koncentracijos stovyklose buvo žymimi homoseksualūs žmonės. Tokiu būdu bus siekiama išreikšti pasipiktinimą ministerijos sprendimui skųsti teismų nutartis dėl tos pačios lyties porų partnerysčių registravimo. Žmogaus teisių gynėjai mano, kad tokiais veiksmais ministerijos vadovybė sąmoningai vilkina tos pačios lyties asmenų parternysčių registracijos procesus ir kursto homofobiją.
Kitų renginių metu žmonės bus kviečiami maldai, bus dalinamas šventintas vanduo
Vilniaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistė Kotryna Grušauskaitė Eltai nurodė, kad savivaldybė yra išdavusi leidimus dar trims mažesnio masto renginiams.
„Vilniaus miesto savivaldybė yra išdavusi leidimus trims susirinkimams birželio 6 d. Katedros aikštėje prie varpinės ir Odminių skvere. Kiekviename jų atskirai, organizatorių teigimu, planuoja dalyvauti nuo 50 iki 300 žmonių.
Savivaldybė taip pat yra informuota apie planuojamą susirinkimą prie Karaliaus Mindaugo tilto. Kadangi pastarajame dalyvauti, kaip nurodė organizatoriai, planuoja iki 15 žmonių, leidimo susirinkimui gauti nereikia“, – Eltai nurodė K. Grušauskaitė.
Jos teigimu, šie susirinkimai skirti krikščioniškosioms ir tradicinės šeimos vertybėms viešomis maldomis ir giesmėmis palaikyti.
K. Grušauskaitė pažymėjo, kad išduodant leidimus renginiams, jų organizatoriai įpareigojami laikytis viešosios tvarkos ir įstatymų, nekurstyti nesantaikos, diskriminacijos, nekelti grėsmės žmonėms ir turtui. Apie planuojamus susirinkimus informacija perduodama policijai, kuri renginių metu prižiūri viešąją tvarką.
Socialiniame „Facebook“ skelbiama, kad LGBTQ+ eitynių metu evangelizacinė iniciatyva „Rožinio kelias“ 15 val. Vilniuje, prie Mindaugo Karaliaus Mindaugo tilto, kvies žmones į „pokalbį, maldą ir susitikimą“. Šio renginio metu ketinama dalinti šventiną vandenį.
„Praėjusiais metais išdalinome apie 1 000 šventinto vandens buteliukų su Evangelijos ir Bažnyčios informacija, priėmėme žmonių maldos intencijas ir kvietėme į Šv. Mišias bei bendruomenę.
Šiemet prie Mindaugo tilto planuojame dvigubinti evangelinių buteliukų skaičių ir priimti žmonių maldos intencijas, dalinti evangelizacinę medžiagą ir pristatyti naują interneto platformą „LightInTheDark.space“, skirtą žmonėms, ieškantiems tikėjimo, vilties ir bendruomenės“, – skelbiama „Facebook“.
Be minėtų renginių, savaitgalį, tai yra sekmadienį, Vilniuje prasidės Pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas, kuriame tikimasi sulaukti apie 5 tūkst. dvasininkų, piligrimų, pasauliečių bei religinės bendruomenės atstovų iš viso pasaulio.
Planuojamo kongreso tema – „Statome gailestingumo miestą“. Sakralinio renginio metu planuojamos ne tik religinės apeigos, Šv. mišių eucharistinės procesijos, bet ir pažintinės ekskursijos po sostinės bažnyčias, senamiestį. Tikimasi, kad į kongresą atvyks svečių iš daugiau kaip 50 pasaulio šalių.
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