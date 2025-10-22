Lietuvoje vėl užfiksavo mešką: gyvūnas bėgo keliu

Antradienį vaizdus paviešinusi moteris rašė, kad meška buvo užfiksuota netoli Kazitiškio.
Feisbuko grupėje „Visaginas – tai mes“ paviešintame vaizdo įraše matoma, kad kitoje kelio pusėje nuo bėgančios meškos važiuoja automobilis, transporto priemonė važiavo ir už keliu bėgusios meškos.
Vėliau gyvūnas nubėgo į mišką.
Feisbuko grupės „Visaginas – tai mes“ vaizdo įrašas.
Šis vaizdo įrašas sulaukė daugybės patiktukų – apie 1,6 tūkst. – ir daugiau nei šimto komentarų.
„Jie viską iškirto, nepaliko miškų ir pasienį aptvėrė spygliuota viela. Kur turėtų dingti gyvūnai? Ir tame nėra nieko juokingo“, – teigė viena komentatorių.
Kai kurie stebėjosi užfiksuotu vaizdu ir teigė, kad šioje vietoje ėjo grybauti.
„Tai čia tai dar nors miškas yra. O aš Vilniaus centre kieme lapę pasigavau“, – teigė kita moteris.
Primename, kad meškos šiemet Lietuvoje užfiksuojamos ne pirmą kartą – jos buvo pastebėtos ir Vilniaus, Kauno bei Kupiškio rajonuose, Anykščių apylinkėse.
Specialistai primena, kad apie pastebėtą lokį būtina nedelsiant pranešti skubios pagalbos numeriu 112.
Pastebėjus ar sutikus rudąjį lokį gamtoje visų pirma yra svarbu išlaikyti saugų atstumą, nebandyti prie jo artėti ir nedaryti staigių judesių. Tokie veiksmai padės užtikrinti tiek paties gyventojų, tiek gyvūnų saugumą. Jei gyvūnas elgiasi agresyviai ar artėja, stenkitės atrodyti didesni – pakelkite rankas, susiburkite į grupę, tačiau nešūkaukite ir nedarykite staigių judesių, nes tai gali jį išgąsdinti ar supykdyti. Svarbu nepersekioti gyvūno, nesivyti jo automobiliu ir neskatinti jo tolimesnio judėjimo link žmonių.
Nekasdieniu vaizdu antradienį pasidalijo ir Kabelių užkardos pasieniečiai. Čepkelių raiste iš Baltarusijos į Lietuvą sieną kirto vilkų gauja, iš viso devyni žvėrys.
