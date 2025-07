Maisto pristatymas virto detektyvu: nufotografuoti ir paskui išsinešti, kiekvienas „durnius“ gali

Nemalonus incidentas dėl per „Bolt Food“ programėlę užsakyto maisto pristatymo į namus nutiko birželio 27-osios vakarą. Kaip pasakojo vilnietė Eglė, tąkart iš vienos maitinimo įstaigos sostinėje, Žirmūnų gatvėje, ji užsisakė vištienos kibirėlį.

Nei prie buto, nei prie laiptinės durų

„Man dukra sako: „Mama, kada bus maistas?“. Per programėlę mačiau, kad kurjeris turėtų užtrukti apie keturias minutes, kol pasieks mūsų namus. Po kurio laiko dukra manęs vėl paklausė to paties: „Mama, kur maistas?“. Tada programėlėje pamačiau, kad 21.21 val. mūsų adresu buvo pristatytas maisto užsakymas. Pasakiau dukrai, kad atidarytų duris. Ji atidarė, tačiau prie durų nieko nebuvo. Kadangi mano buto domofonas neveikia, esu palikusi laiptinės kodą, kad žmonės galėtų įeiti. Niekada iki šiol dėl to nebuvo kilę jokių problemų. Pagalvojau, gal kurjeris maistą paliko prie laiptinės durų. Tačiau nusileidusi į apačią dukra maisto užsakymo nerado ir prie laiptinės“, – sakė moteris.

Nieko nelaukdama Eglė suskubo skambinti kurjeriui, tačiau jos skambučius, teigė ji, jis vis atmesdavo. „Gan isteriškai skambinau kurjeriui septynis kartus“, – tarstelėjo pašnekovė.

Gan isteriškai skambinau kurjeriui septynis kartus.

Eglė puolė rašyti ir „Bolt“ klientų aptarnavimo konsultantams. Jie tikino, kad: „Kurjeris skambino ir rašė per programėlę kelis kartus, tačiau atsakymo negavo, todėl užsakymas buvo paliktas čia (prie durų – aut. past.) Ateityje rekomenduoju būti pasiekiamai pristatymo metu ir tikiuosi, kad užsakymai vyks sklandžiau“, – raštu vilnietei dėstė konsultantas.

Tuomet moteris anglų kalba čia pat rašė, kad, tikėtina, jog kurjeris pavogė jos maistą. Tačiau perskaitė vėl tą patį – maisto užsakymas esą buvo pristatytas jos nurodytu adresu, bet kurjeris negalėjo jai prisiskambinti. Taip pat tvirtino, kad Eglės patirtas nuostolis – 27,50 euro, esą negali būti grąžintas ar kompensuotas kitu būdu, nes maisto užsakymas buvo paliktas prie durų slenksčio.

Kaimynų sąžiningumu neabejoja

„Bolt“ klientų aptarnavimo konsultantas atsiuntė Eglei nuotrauką, kurioje matyti prie jos durų paliktas popierinis maišelis. „Nelabai supratau, kodėl kurjeris fotografavo. To niekada nebūdavo. Atnešti, pastatyti maišelį, nufotografuoti ir paskui išsinešti, kiekvienas durnius gali“, – įsitikinusi vilnietė.

Paklausus, galbūt laiptinėje yra nesąžiningų gyventojų, kurie galėjo pasiimti jos maisto užsakymą sau, Eglė patikino, kad jos kaimynai – sąžiningi ir esą taip nepasielgtų. „Čia visi žmonės gyvena nuo namo pastatymo – 1965-ųjų metų. Visi vieni kitus gerbia, yra solidūs“.

„Kai aptarnavimo konsultantai man tvirtino, kad kurjeris bandė su manimi susisiekti per programėlę, prašiau, kad atsiųstų vaizdinį įrodymą. Nuo to laiko tylu, ramu – nieko neatsakinėjo. Telefonas visada buvo šalia, bet nei man kažkas skambino, nei rašė per programėlę. Tai – nesąžininga ir negražu. Nei maisto, nei pinigų! Tą vakarą teko dar kartą užsakyti maistą, bet tuomet jau užsakiau per kitą maisto pristatymo programėlę. Šįkart viskas praėjo sklandžiai“, – pasakojo vilnietė.

Eglė patikino – niekada anksčiau užsisakant maistą per „Bolt Food“ nekildavo nesklandumų. Tačiau šis kartas apkarto. „Įžūliai meluojama, bandoma apginti darbuotoją, kuris nusisavino maistą, ir nesiruošė nieko daryti, kad atgaučiau pinigus. Maistą į namus užsisakau gana dažnai, anksčiau tokių keblumų nebūdavo. Taip, kartais būdavo, kad užsieniečiai kurjeriai sumaišydavo adresą, bet paskambindavo arba parašydavo. Paaiškindavau, kaip rasti“, – apmaudo neslėpė ji.

Pinigus atgavo ne iš karto

Dėl šios nemalonios situacijos portalo kauno.diena.lt žurnalistai kreipėsi į „Bolt Food“ atstovus.

„Patikrinę šio konkretaus užsakymo duomenis matome, jog kurjeris per programėlę klientei išsiuntė kelias žinutes bei skambino programėlėje nurodytu telefono numeriu, tačiau kurjeriui nepavyko susisiekti su kliente. Nepavykus susisiekti su kliente, kurjeris apie tai informavo programėlės klientų aptarnavimo komandą ir pasidalino nuotrauka, kurioje užfiksuota, kad užsakymas paliktas prie klientės namų durų“, – savo poziciją dėstė „Bolt Food“ generalinis vadovas Lietuvoje Povilas Račas.

Pasak jo, kartais gali nutikti, jog prie durų paliktą užsakymą pasisavina pašaliniai asmenys, todėl svarbu, kad užsakymo laukiantis klientas sektų užsakymo informaciją programėlėje bei būtų pasiekiamas. „Suprasdami, kad situacija yra nemaloni, pinigus už negautą užsakymą klientei jau grąžinome“, – apie dėl atvejo priimtą spendimą informavo pašnekovas.

P. Račas pridūrė, kad užsakymą pateikę „Bolt Food“ naudotojai programėlėje gali sekti nuolat atnaujinamą pristatymo informaciją – tiek užsakymo rengimo statuso atnaujinimus, tiek kurjerio kelionę link pristatymo vietos.

„Tai padeda nepraleisti akimirkos, kada kurjeris atvyksta į pristatymo vietą. Programėlėje taip pat yra susirašinėjimo su kurjeriu funkcija – parašyti kurjeriui žinutę ar atsakyti į kurjerio žinutę užtruks kelias sekundes, be to, bendrauti galima bet kuria kalba – žinutės automatiškai išverčiamos į naudotojo programėlėje pasirinktą kalbą“, – aiškino „Bolt Food“ generalinis vadovas.

Gavę informaciją, kad Eglei buvo grąžinti už negautą maisto užsakymą sumokėti pinigai, portalo kauno.diena.lt žurnalistai pakartotinai susisiekė su pašnekove pasiteirauti, ar tai – tiesa. Tačiau atsakymas pribloškė. „Sulaukiau notifikacijos, kad „Bolt Food“ man grąžino tris eurus, bet sąskaitoje aš nematau ir jų. Patikrinau ir paskyrą – joje taip pat nėra“, – liepos 4-ąją, penktadienį, teigė moteris.

Po kelių dienų, liepos 7-ąją, Eglė sakė, kad situacija nepasikeitė – pinigų ji neatgavo. Tačiau portalui vėl besikreipus į „Bolt Food“ atstovus ir išdėsčius, kad vilnietė pasakojo gavusi pranešimą apie grąžintus tris eurus, kurių įplaukos ji nesulaukė, ir pabrėžus, kad moters patirtas nuostolis yra, kaip jau minėta, kur kas didesnis – 27,50 euro, netrukus sulaukėme atsakymo.

„Kolegos informuoja, kad klientė jau turėjo gauti grąžinimą. Tiesa, priklauso dar nuo banko, kartais užtrunka ir kiek ilgiau“, – tvirtino „Bolt Food“.

Netrukus po žurnalistų skambučio Eglė sakė sulaukusi žinutės per programėlę, kad už negautą užsakymą prarasti pinigai jai bus grąžinti. Šįkart įvardyta suma atitiko patirtą nuostolį.

„Ačiū už pagalbą. Va, ką reiškia žiniasklaida – labai greitai sureagavo, nors prieš tai bandė jums sakyti, kad jie jau grąžino, nors negrąžino – tik šiandien susimąstė, kad gal reikėtų“, – pokalbį baigė vilnietė.