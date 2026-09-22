Minint Holokausto pradžios Lietuvoje 85-ąsias metines Vilniuje vyks „Atminties kelio“ eitynės

Panerių memoriale prasidėsiančiose eitynėse dalyviai aplankys Holokausto aukų atminimo vietą, o vėliau traukiniu iš Panerių geležinkelio stoties vyks į Vilniaus geležinkelio stotį ir iš jos eis iki Rūdninkų aikštės Vilniaus centre.
Organizatorių teigimu, eitynės šiemet vyks priešinga kryptimi nei ankstesniais metais – jų kryptis iš Panerių į miesto centrą simbolizuoja žinojimo ir atminties apie sunaikintas žydų bendruomenes sugrąžinimą iš užmaršties bei jų paveldo grįžimą į mūsų sąmonę ir į tas vietas, kuriose šios bendruomenės gyveno ir kūrė.
Minėjimo metu moksleivių choras taip pat atliks muzikinius kūrinius, o ceremoniją užbaigs iš akmenėlių, ant kurių užrašyti Holokausto aukų vardai, išdėliotas žodis „ŽINAU“.
Pasak organizatorių, vykstanti tradicinė pilietinė akcija „Atminties kelias“ – tai kvietimas visiems geros valios žmonėms, pirmiausia mokytojams ir mokiniams, prisiminti Holokausto metu sunaikintas gausias Lietuvos žydų bendruomenes ir kartu nueiti į masinių žudynių vietas tais keliais, kuriais žydai buvo varomi į paskutinę savo kelionę. Lietuvoje tokių vietų yra daugiau nei 200.
Šiemet, minint 85-ąsias Holokausto pradžios Lietuvoje metines, Tarptautinė komisija inicijavo ir projektą „Atminties kelias 1941–2026“, kurio tikslas – paminėti ne tik oficialią Holokausto aukų atminimo dieną rugsėjo 23-iąją, bet ir prisiminti kelių šimtų Lietuvos žydų bendruomenių sunaikinimo datas skirtinguose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.
„Atminties kelio“ eitynės ir kiti minėjimo renginiai šiemet organizuojami maždaug 100–150 Lietuvos mokyklų.
Lietuvos žydų genocido atminimo diena minima rugsėjo 23 dieną. Tą dieną 1943 metais likviduotas Vilniaus žydų getas.
Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje iš viso nužudyta apie 195 tūkst. žydų. Iki karo Lietuvoje gyveno apie 208 tūkst. žydų.
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