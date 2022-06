Nepavydėtina situacija Vilniuje: dėl liūties kai kurios gatvės tapo nepravažiuojamomis

Birželio 29-ąją internautai dalijasi vaizdais ir įrašais iš skirtingų sostinės gatvių. Kaip skelbiama įvairiose socialinio tinklo „Facebook“ grupėse, lietaus vanduo semia L. Asanavičiūtės gatvę, esančią Karoliniškėse, taip pat Šeškinės mikrorajono gatves, Laisvės prospektą, Geležinio Vilko ir daugelį kitų gatvių.

Nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti, kad kai kuriose Vilniaus gatvėse iš gatvių nuo lietaus vandens pertekliaus trykšta fontanai. Dėl to driekiasi milžiniškos spūsys, vairuotojai lūkuriuoja, kol situacija pagerės, nes gatvės – nepravažiuojamos. Tie, kurie ryžtasi važiuoti per dideles lietaus vandens sankaupas, transporto priemonėmis per važiuojamąja dalį kone plaukia ir perspėja apie iškeltus šulinių dangčius, kurių nesimato po vandeniu.

Portalo žurnalistams susisiekus su ugniagesių budinčiu darbuotoju ir papasakojus apie problemą, jis sakė, kad ugniagesiai pranešimų, kur reikėtų jų pagalbos antradienį dar negavo. Dažniausiai vykstama šalinti nuvirtusių medžių, tačiau to pavyko išvengti.

Darbuotojas užsiminė, kad už problemines vietas, kurias tvindo lietaus vanduo, atsakingi „Vilniaus vandenys“.

Savivaldybės įmonės „Grinda“ komunikacijos vadovas Egidijus Steponavičius LRT sakė, kad nuo 6 val. pradėjus intensyviai lyti, sudėtingiausia situacija kai kuriose Geležinio Vilko gatvės atkarpose.

„Vairuotojai puikiai žino Geležinio Vilko-Žalgirio gatvių sankryžą ir Geležinio Vilko-Ukmergės gatvių sankryžą. Tos vietos dabar yra labiausiai užtvindytos ir vairuotojus labai skatintumėme rinktis kitus maršrutus, kol mūsų budintys ekipažai išlaisvins“, – sakė jis.

Pasak „Grindos“ atstovo, šios vietos yra pravažiuojamos, bet rekomenduojama jų vengti. Jis taip pat patvirtino, kad Vilniuje formuojasi didesnės nei įprastai rytinės spūstys.

Autobusų ir troleibusų maršrutų sostinėje lietus nesutrikdė.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis dieną daug kur vyraus trumpas lietus, perkūnija, kai kur galima kruša. Vėjas bus nepastovios krypties, 6–11 m/s, per perkūniją vietomis gūsiai sieks iki 15–20 m/s. Aukščiausia oro temperatūra sieks nuo 27 iki 32, pajūryje – nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos.