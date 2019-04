Plukių žydėjimas kviečia į renginį sengirėje

Šventėje bus galima susitikti su charizmatiškuoju gamtos fotografu ir intriguojančių „Facebook“ įrašų apie gamtą meistru Mariumi Čepuliu, paklausyti laukinių gyvūnų globos organizacijos „Laukinė Lesė“ pasakojimo, pažinti laisvai ir laimingai „Arklių slėnyje“ besiganančių arklių gyvenimus, susitikti stiprius ir sumanius gyvūnus per „Baltijos vilko“ pasakojimą „Vilkai ir mes: panašūs ar skirtingi?“. Be to, ornitologas ir paukščių tyrinėtojas Marius Karlonas nuotaikingai papasakos daug įdomybių ne tik apie paukščius, bet ir apie jų stebėtojus, o arboristai ir gamtininkai pademonstruos dirbtinio lizdo mažajam apuokui kėlimą bei pakvies į medžių aukštalipystės pradžiamokslį.

Tiems, kurie laisvadienį norės praleisti ne tik turiningai, bet ir aktyviai, šventės organizatoriai taip pat paruošė veiklų. 10 val. visi norintys galės dalyvauti nemokamame 4 km ilgio žygyje su parko gamtos gidu, o viso renginio metu išbandyti nuotaikingą pažintinį-orientacinį žaidimą. Net 5 žaidime dalyvausiančios komandos bus apdovanotos kuponais, leidžiančiais aukštos kokybės filmą „Sengirė“ peržiūrėti net 7 kartus. Be to, užsiregistravusieji vyks net į 3 ekskursijas į netoliese esančias laisvės ir prasmės ganyklas – „Arklių slėnį“.

Šeimos su vaikais renginyje taip pat nenuobodžiaus. Mažųjų renginio dalyvių lauks „Skautų slėnis“. Dideli ir maži čia galės patirti buvimo gamtoje džiaugsmus ir iššūkius, išmokti skautiškių gudrybių, žaidimų ir išgyvenimo gamtoje paslapčių, o 12 ir 14 val. visų lauks ir praktinės-edukacinės skautų vedamos paskaitos. Nuo 12.30 val. taip pat vyks inkilų varnėnams ar miegapelėms gaminimo dirbtuvėlės visai šeimai.

Viso renginio metu veiks gardaus vietos maisto „Food in the Wood“ lauko kavinė bei Neries regioninio parko informacinis punktas. Įėjimas į renginį – 1 Eur kainuojantis regioninio parko lankytojo bilietas. Bilietais bus prekiaujama renginio vietoje. Visa informacija apie renginį: www.neriesparkas.lt.