Prieš LGBTQ+ bendruomenės eitynes surengtas protestas: skalbėjo maldos ir giesmės

Katedros prieigose susirinkę piketo dalyviai giedojo krikščioniškas giesmes, meldėsi, laikė trispalves vėliavas, buvo pasipuošę krikščioniška atributika.
Protestuotojai taip pat laikė plakatus su užrašais „Protestas prieš LGBT ideologija“, „Kodėl mokyklose kišate LGBT per prievartą“, „Už šeimą, už tautą, už ateitį“, „STOP komunistiniam liberalizmui“, „Šalin rankas nuo vaikų“ ir kt.
Viena iš protesto dalyvių teigė jame dalyvaujanti dėl to, nes jaučianti pareigą ginti krikščioniškas vertybes.
„Mes giname krikščioniškas vertybes, nes Lietuva nuo seniai yra Marijos žemė. Ir tai yra nesuvokiama. Mes tik už krikščioniškas vertybes, už gražią, tvarkingą ir švarią Lietuvą, be jokių spalvotųjų“, – Eltai teigė Mykolė.
Savo ruožtu Saulius akcentavo, kad visi žmonės turi galėti išsakyti savo nuomonę. Krikščioniškąją pasaulėžiūrą išpažįstantis vyriškis akcentavo manąs, kad LGBTQ+ eitynių dalyviai yra suklaidinti.
„Aš tiesiog atėjau šiandieną ir prisijungiau. Aš manau, kad žmonės turi išsakyti įvairias nuomones. Yra dalis visuomenės, kuri nepalaiko būtent tos propagandos ir kišimo, brukimo LGBTQ+ ideologijos. Nes visur – per filmus, per meną – visur yra tai brukama ir tikrai toks vienpusis paveikslas daromas“, – Eltai sakė Saulius.
„O aš esu krikščionis, aš krikščionišką pasaulėžiūrą išpažįstu ir aš manau, kad tos nuodėmės, paleistuvystė tik griauna žmones. Man gaila tų žmonių, kurie yra suklaidinti. (...) Tas apsimestinis džiaugsmas, jis yra tik toks išorinis, o jeigu pažiūrėti statistiką ir kaip jų gyvenimai klostosi, tai nieko gero tame nėra“, – pabrėžė jis.
Savo ruožtu proteste dalyvaujanti Greta Eltai taip pat akcentavo, kad Vilniuje vykstančių eitynių dalyvių pasaulėžiūra jai nepriimtina.
„Mano nuomone, kas vyksta šiandieną, tai yra nelabai sveika, nes Dievas buvo sukūręs mergaitės ir berniukai myli vienas kitą. Tuo labiau, aš nepalaikau to, kad berniukai gimę berniukais bando tapti mergaitėmis, nes tai ką Dievas jiems davė, jie turi mylėti, kas jie yra. Bet tikrai netapti tais, kuo jie nori“, – teigė jaunuolė.
Šeštadienį Vilniuje vyksta LGBTQ+ renginys „Už lygybę!“ – daugiatūkstantinė minia spalvingai pasipuošusių dalyvių žygiuoja nuo Martyno Mažvydo bibliotekos iki Kalnų parko.
Per sostinės centrą renginio metu rieda autobusiukai, vežantys šventiškai pasipuošusius eitynių dalyvius. Minioje plėvesuoja LGBT bendruomenės vėliavos, dalyviai pasipuošę vaivorykštine atributika, plakatais.
Anot organizatorių, šiuo renginiu siekiama nusiųsti aiškią politinę žinutę, kad visos šeimos Lietuvoje yra svarbios.
ELTA primena, kad pernai balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso (CK) straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
Šiuo metu leidžiama lyčiai neutralią partnerystę registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
(be temos)