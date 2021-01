R. Šimašius: Vilnius per dieną galėtų paskiepyti iki keliolikos tūkstančių žmonių

„Šiandien skiepijame apie tūkstantį žmonių per dieną keturiose poliklinikose. Manome, kad tos keturios vietos yra tinkamos. Labai nesunkiai, paskyrus dar vieną papildomą kabinetą ar žmogų, iki bent 5 tūkst. per dieną labai lengvai, per dieną dvi galėtume padidinti apimtis. Jei labai reikėtų, tai ir iki keliolikos tūkstančių per dieną padidintume“, – žurnalistams ketvirtadienį teigė R. Šimašius.

Anot mero, vieta, kur būtų skiepijama daugiau žmonių, nėra problema, esą kol kas tam pakanka gydymo įstaigų.

„Kartais skamba labai iškilmingai ir vaizdžiai, kad paskirsime vieną įstaigą ar vietą, visi suplūs į kažkokią simbolinę vietą. Tai nėra problema, tai nulinės reikšmės problema, kur skiepyti mes turime, turime sveikatinimo įstaigas, ten normaliausia yra skiepyti“, – sakė R. Šimašius.

„Jei matysime, kad poreikis kažkoks yra kitas, tai surasime ir kitų vietų. Poliklinikos ir gydymo įstaigos kol kas tam yra adekvati, tinkama vieta“, – pridūrė jis.

ELTA primena, kad apie tikslą iki vidurvasario paskiepyti 70 procentų gyventojų iškėlė Europos Komisija ir Lietuvos prezidentūra. Tai padaryta dar iki žinios, kad farmacijos bendrovės „AstraZeneca“ vakcina vėluos.

Premjerė Ingrida Šimonytė teigia kol kas nežinanti, ar iki vasaros vidurio Lietuvai pavyks įgyvendinti tokius planus. Jos teigimu, sėkmė priklausys nuo gaunamo vakcinų skaičiaus.

„Jeigu turėsime vakcinos dviem trečdaliams Lietuvos gyventojų, tai realu, žinoma. Bet, ar turėsime vakcinos dviem trečdaliams gyventojų, žinoma, gavę ją ne birželio 30-ąją, o nuosekliai per visą laikotarpį, to patvirtinti aš kol kas, turimomis žiniomis, negaliu“, – Vyriausybėje surengtoje spaudos konferencijoje trečiadienį teigė I. Šimonytė.