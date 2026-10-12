Robertas Duchnevičius: dėl to kenčia gyventojai

„Penktadienį, manau, jis įvyks, čia yra tik apsispardymas, parodymas, kas ką norėtų savaip daryti. (...) Tikiuosi, kad penktadienį tuos klausimus uždarysime, bet žmonės mato, ir tai negražiai, neskaniai atrodo. Yra ribos, kurių dėl politinių peštynių nereikėtų peržengti“, – pirmadienį savo paties „Facebook“ puslapyje paviešintame vaizdo įraše žurnalistams sakė R. Duchnevičius.
Jo teigimu, LLRA-KŠS peržengia šias ribas, o dėl to kenčia rajono gyventojai.
„Man nusileisti nors ir dešimt kartų į posėdžių salę nėra sunku, mano komandai nėra sunku, (...) bet sprendimai, kurie reikalingi – biudžeto perskirstymas, lėšų įsisavinimas, einamieji projektai, kelių asfaltavimas, viskas liečia mūsų gyventojus. Ir galų gale jie patys (gyventojai – BNS) turės įvertinti šitą dalyką“, – teigė meras.
Taip jis kalbėjo po to, kai pirmadienį dėl nesusidariusio kvorumo antrąkart šį mėnesį neįvyko savivaldybės tarybos posėdis, jame nedalyvavus LLRA-KŠS frakcijos atstovams.
Posėdžiuose turėjo būti svarstomi už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinowicziaus (Henriko Gulbinovičiaus) vardo gatvių pervadinimo klausimai, kuriems priešinasi minėtos jėgos politikai.
Savo ruožtu LLRA-KŠS frakcijos seniūno pavaduotoja Teresa Demeško sakė, kad nariai negalėjo dalyvauti posėdyje dėl objektyvių priežasčių, šešiems politikams negalėjus fiziškai dalyvauti ir dviem sirgus, ne siekiant boikotuoti tam tikrus klausimus.
Spalio 16-osios tarybos posėdžio darbotvarkė bus papildyta pirmadienį neapsvarstytais klausimais, tarp jų – dėl H. Gulbinowicziaus gatvių pervadinimo. T. Demeško teigė, kad LLRA-KŠS frakcija šiame posėdyje dalyvaus.
Tuo metu R. Duchnevičius žiniasklaidai akcentavo, kad frakcijos elgesys lemia visiems gyventojams svarbių sprendimų nepriėmimą.
„Pavyzdžiui, Nemenčinės komunalininkui reikia patvirtinti kredito liniją, nes yra einamoji sąskaita, kurioje yra kreditas. Jeigu nebus priimti tie sprendimai, pagal sutartį gali būti užblokuoti visi mokėjimai“, – kalbėjo meras.
Jo tvirtinimu, tai galėtų lemti šildymo paslaugų sustabdymą.
„Nemanau, kad įmonės vadovas dėl politikų žaidimų turi lakstyti, prašyti, maldauti banko, kad būtų priimti tokie sprendimai (atidėti terminą – BNS)“, – sakė R. Duchnevičius.
Savivaldybės administracija siūlo Buivydžių seniūnijoje esančią H. Gulbinowicziaus vardo gatvę pervadinti į Buivydžių gatvę, o Nemenčinėje esančią – Gabrieliaus Jano Mincevičiaus gatve.
BNS rašė, kad Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs H. Gulbinowiczius buvo Vroclavo arkivyskupas, 1985 metais jis tapo kardinolu.
2020-ųjų lapkritį mirusiam dvasininkui Vatikanas buvo pritaikęs drausmines sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų, pedofilijos nusikaltimų tarp dvasininkų slėpimo bei 16 metų trukusio bendradarbiavimo su Lenkijos Liaudies Respublikos saugumo tarnyba.
Savivaldybės taryba H. Gulbinowicziui taip pat yra suteikusi rajono garbės piliečio vardą. Pernai rugsėjį taryba svarstė siūlymą šį vardą iš jo atimti, tačiau jam nepritarė.
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