Rugsėjo mėnesį Vilniuje vyks „Atvirumo demencijai dienos“

Apie demenciją vis dar dažnai kalbame su baime, nerimu ar nežinomybe. Su demencija susidūrusiose šeimose jaučiamas siekis didesnio šios būklės pažinimo ir priėmimo visuomenėje. Ilgėjant gyvenimo trukmei ir kol kas neturint veiksmingų prieinamų gydymo būdų, demencija tampa vis aktualesne mūsų visuomenės realybe.
Atvirumo demencijai dienų programa, kuri vyks 2026 m. rugsėjo 20–24 d., pakvies pažinti demenciją iš skirtingų perspektyvų – kalbėtis apie su ja susijusias patirtis, ieškoti būdų stiprinti demenciją turinčių žmonių ir jų artimųjų gyvenimo kokybę bei sveikatą.
Ypatingas dėmesys skiriamas kultūros vaidmeniui. Tarpsektorinė partnerystė gali padėti kurti pokyčius, o kultūros organizacijos – tapti svarbiu veiksniu pažinti šią būklę, keisti paplitusias nuostatas, prisidėti prie demenciją turinčių asmenų ir jų artimųjų gerovės.
Programoje pristatomas ir TADAM: demencijai atvirų muziejų tinklas – iniciatyva, parodanti, kad muziejai gali ne tik kalbėti apie demenciją, bet ir imtis konkrečių veiksmų kuriant atviresnę, supratingesnę ir demencijai draugiškesnę visuomenę.
Renginiai – nemokami.
Daugiau informacijos galima rasti „Demencija Lietuvoje“ paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“: https://www.facebook.com/demencijalietuvoje/
Atvirumo demencijai dienas organizuoja: asociacija „Demencija Lietuvoje“, VšĮ „Socialiniai meno projektai“, TADAM: atvirų demencijai muziejų tinklo nariai.
Naujausi komentarai