Šaltibarščių karštinė Vilniuje: organizatoriai laukia daugiau nei 100 tūkst. žmonių

Penktadienį sostinėje prasideda jau ketvirtasis Šaltibarščių festivalis.
„Šiais metais festivalis išaugo, išsiplėtė, vyks nebe vieną, o tris dienas“, – pasakojo „Go Vilnius“ Turizmo skyriaus vadovė Vilma Daubarienė.
Pernai festivalis sulaukė 93 tūkst. lankytojų. Tačiau šiemet organizatoriai siekia naujo rekordo.
„Manome, kad atvyks 100 tūkst. ir daugiau. Tikimės, kad svečiai ras, kur apsistoti, nes šiuo metu viešbučiuose užimtumas siekia net 98 proc.“, – teigė V. Daubarienė.
Laisvų vietų mieste iš tiesų beveik nebėra.
„Esame pilni – šeštadienį visiškai neturime vietų, sekmadienį irgi beveik neturime, penktadienį dar galime priimti, 15 kambarių turime laisvų šiai akimirkai“, – kalbėjo viešbučio „Corner“ vadovė Inga Grajauskienė.
„Dar šiek tiek turime likusių laisvų kambarių, matau 95 proc. užimtumą mūsų viešbutyje“, – komentavo „Courtyard by Marriott“ vadovė Lina Pariokienė.
Ir panašu, kad toks užimtumas bus didesnis nei įprastą gegužės savaitgalį.
„Šiaip vidurkis – 80–90 proc.“, – sakė Viešbučių ir restoranų asociacijos direktorė Evalda Šiškauskienė.
Kambarius viešbučiuose išgraibstė ne tik lietuviai. Šaltibarščių karštinė atsirito ir iki užsienio turistų.
„Jau pernai pastebėjome, kad atvažiuoja iš užsienio ir dalyvauja bėgime, maratone, su kostiumais pasipuošę, pasiruošę“, – pasakojo E. Šiškauskienė.
Apsistos lenkai, latviai, vokiečiai, danai.
„Vilniuje atsiranda daugiau svečių – renginių medžiotojų. Jei pamato, kad šalyje vyksta įdomus renginys, jie atkeliauja“, – aiškino I. Grajauskienė.
Rožiniam šturmui ruošiasi ir restoranai.
„Tikimės, kad tai bus didžiausias Lietuvoje renginys, galbūt net pranoksiantis Jūros šventę savo mastu“, – svarstė „Baltas tiltas“ vadovas Gediminas Balnis.
Tai reiškia, kad virtuvėje bus dar karščiau nei įprastai. Nors šaltibarščių ingredientų kiekius didino dvigubai, yra rizika, kad jų gali neužtekti.
„Tikimės, kad ne, bet šiaip kiekvienais metais pritrūkstame“, – sakė G. Balnis.
O kitus susuko rožinė paranoja. Kaip atskleisti šaltibarščių skonį be šaltibarščių? Restoranai kuria rožines picas, šaltibarščių ledus ar sušius.
„Turime ypatingą patiekalą – šaltibarščių skonio kastinį“, – kalbėjo L. Pariokienė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Klausimas tik, ar šaltibarščių medžioklė netaps brangiausiu įvykiu gyvenime, jei turistas planuoja sostinėje ir nakvoti. „Booking“ platforma rodo, kad dvi nakvynės dviem asmenims festivalio savaitgalį viešbutyje gali kainuoti ir 2 tūkst. eurų. O nuomojamame lofte – net 4 tūkst. eurų.
„Vidutinė nakties kaina yra tarp 70 ir 90 eurų. Ji panaši visais savaitgaliais“, – tikino I. Grajauskienė.
„Teko tikrai pakelti. Dabar vidutinė kaina savaitgaliui – 124 eurai, tačiau svyravo nuo 80 iki beveik 300 eurų“, – teigė L. Pariokienė.
Viešbučių verslas sako, kad iš šios šventės smarkiai užsidirbti nesitiki.
„Kad ekonominė nauda viešbučiams būtų labai didelė, tai tikrai taip nėra. Per šventinius ir kitus savaitgalius, kai reikia daugiau žmonių, reikia mokėti dvigubai“, – aiškino E. Šiškauskienė.
O restoranai, priešingai, jau trina rankomis.
„Tie restoranai, kurie yra šalia, gali turėti iki trijų kartų didesnes apyvartas, nes prie Baltojo tilto savaitgalį tikimasi sulaukti daugiau nei 100 tūkst. lankytojų“, – teigė G. Balnis.
Pernai organizatoriai skaičiavo, kad vienas į festivalį investuotas euras grąžos atnešė 7 eurus ir 25 centus.
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