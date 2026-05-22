Solidarumo mitinge Vilniuje išreikštas palaikymas Baltarusijos politiniams kaliniams

Katedros aikštėje susirinkę keliasdešimt žmonių skandavo „Tegyvuoja Baltarusija!“, skaitė šiuo metu žinomų įkalintų politinių kalinių vardus – jų buvo daugiau nei 800.
„Kiekvienais metais mes renkamės kartu, kad primintume pasauliui apie baltarusių kančias, kurie iki šiol yra už grotų“, – Katedros aikštėje kalbėjo mitingo organizatorė.
Vis tik ji pabrėžė, kad tikslus politinių kalinių skaičius Baltarusijoje nėra žinomas iki šiol, jų gali būti du, tris ar net penkis kartus daugiau, nei oficialiai skelbiama.
Renginio dalyviai simboliškai pagerbė ir politinio kalinio Vitoldo Ašurako atminimą, kuris buvo nužudytas prieš penkerius metus, gegužės 21-ąją, Baltarusijos kalėjime.
Taip pat renginio metu buvo surengta paroda, kurioje pristatyti buvusių politinių kalinių piešiniai ir paveikslai, sukurti Baltarusijos kolonijose ir kalėjimuose.
Be kita ko, Katedros aikštėje eksponuojami ir Baltarusijos menininkų kūriniai, palaikantys protestų judėjimą ir išliekantys solidarūs demokratinėms bei humanistinėms vertybėms.
Parodoje pristatyti Pavelo Seviaryneco, Andrejaus Voiničiaus, Anatolijaus Chinevičiaus, Volhos Jakubovskajos, Ksishos Angelovos darbai, taip pat autorių, nusprendusių išlikti anonimiškais, kūriniai.
Kaip rašė BNS, po 2020-ųjų rugpjūčio 9-osios rinkimų A. Lukašenkai paskelbus, kad jis buvo išrinktas šeštai kadencijai iš eilės, Baltarusijoje kilo beprecedenčiai protestai, o valdžia pradėjo didelio masto represijas prieš kitaminčius, žurnalistus ir aktyvistus.
Baltarusijos opozicija ir Vakarų valstybės nelaiko A. Lukašenkos teisėtai išrinktu šalies vadovu, Minsko režimui yra paskelbtos sankcijos.
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