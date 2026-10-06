 Sostinėje aptikta 40 XIX amžiaus palaidojimų

Sostinėje aptikta 40 XIX amžiaus palaidojimų

2026-10-06 17:31
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Vilniuje remontuojant lietaus nuotekų trasą rasta apie 40 kapų, manoma, kad jie siekia XIX amžių.

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<span>Sostinėje aptikta 40 XIX amžiaus palaidojimų</span>
Sostinėje aptikta 40 XIX amžiaus palaidojimų / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

Pirmasis apie tai antradienį pranešė visuomeninis transliuotojas LRT.

Kaip BNS informavo Vilniaus miesto savivaldybės ryšių su žiniasklaida specialistė Indrė Naureckaitė, rugpjūčio 11 dieną rekonstruojamos lietaus nuotekų trasos vietoje, archeologinių žvalgymų metu aptikti žmonių palaidojimai.

Rugsėjo 2 dieną pradėti detalieji archeologiniai tyrimai.

„Kapai datuojami XIX amžiaus. Ištirtas 133 kv. m. plotas arba apie 25 metrų būsimos trasos. Kol kas aptikta 40 palaidojimų“, – teigia savivaldybės atstovė.

Pasak jos, palaikai, patenkantys į būsimos trasos vietą, atidengiami ir išimami antropologiniams tyrimams.

„Vėliau palaikai turės būti perlaidojami. Šiuo metu tyrimai tęsiami“, – sakė I. Naureckaitė.

Šiame straipsnyje:
Tauro kalnas
kapai
XIX amžius

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