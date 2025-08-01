Sostinėje vyks šešioliktasis „Velomaratonas“

Anot organizatorių, tikimasi, kad šiais metais į renginį susirinks beveik 10 tūkst. dviračio entuziastų.
„Velomaratonas kasmet sulaukia ne tik profesionalių dviratininkų, bet ir šios sporto šakos entuziastų. Renginio miestelyje prie Seimo rūmų pramogų ras ir bendraminčiai, artimieji bei draugai, atvykę palaikyti dalyvių, ir praeiviai, kurie galės įsijungti į netikėtas sveikatingumo aktyvacijas, ir vaikai, kurie smagiai laiką leis jiems skirtose erdvėse“, – skelbia organizatoriai.
Profesionalai ir patyrę dviratininkai išmėgins savo jėgas 50 km ar 100 km distancijos važiavimuose.
Mėgėjų trasoje dviratininkai galės įveikti 10, 20 arba 30 km distancijas, taip pat vyks ir 2,4 kilometrų vaikų važiavimas bei tokios pat distancijos ilgio riedučių, paspirtukų, riedlenčių važiavimas.
Dėl „Velomaratono“ sekmadienį sostinėje nuo 4.30 iki 19 val. bus ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje, visoje dviračių maratono trasoje bus draudžiama statyti transporto priemones.
Renginio dalyviai grupėmis startuos Nepriklausomybės aikštėje ir važiuos Gedimino prospektu nuo Seimo rūmų Šventaragio, T. Vrublevskio, Arsenalo, T. Kosciuškos gatvėmis, taip pat per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto ir A. Mickevičiaus gatvėmis, per Žvėryno tiltą, A. Goštauto gatve iki Baltojo tilto ir atgal iki Nepriklausomybės aikštės.
Įvažiavimas į centrinę miesto dalį bus galimas per Geležinio Vilko ir A. Goštauto gatves, išvažiavimas – tik per Lukiškių gatvę.
Taip pat keisis dalies viešojo transporto maršrutai ir tvarkaraščiai.
