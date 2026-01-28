Sostinės mokyklai ir darželiui – tarptautinis įvertinimas

Naujų ugdymo įstaigų atskaitos taškas
Penktus mokslo metus skaičiuojančiai Pilaitės gimnazijai ir prieš metus pradėjusiam veikti „Vydūnėlio“ darželiui suteikti „BREEAM In-Use“ sertifikatai – tai tarptautinis įvertinimas, skirtas jau eksploatuojamiems pastatams, vertinantis ir atspindintis realų energinį efektyvumą, aplinkosauginį tvarumą ir pastatų naudotojų gerovę.
BREEAM skalėje abiem ugdymo įstaigoms suteiktas įvertinimas „Very Good“ („Labai gerai“), rodantis aukštą tvarumo ir efektyvumo lygį.
Projektuojant Pilaitės gimnaziją ir lopšelį-darželį „Vydūnėlis“, pastatai buvo planuojami vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais, sukaupta specialistų patirtimi bei užsienio praktikomis. Rengiant projektus nebuvo numatyta pastatus sertifikuoti pagal „BREEAM In-Use“ sistemą, tačiau dabar gautas sertifikatas ir aukštas įvertinimas patvirtina, kad pasirinkti sprendimai buvo teisingi.
Sertifikavimo procesą inicijavo sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija, įgyvendinusi šiuos projektus ir atsakinga už vaikų darželio bei gimnazijos pastatų administravimą. Aukštą tvarumo lygį liudijantys sertifikatai šiandien oficialiai pakabinti pastatuose ir pasitiks kasdien juos lankančius jaunuosius vilniečius bei jų tėvus.
„Pilaitės gimnazija ir „Vydūnėlio“ darželis yra moderniausi šalyje viešojo sektoriaus valdomi ugdymo pastatai, tapę nauju kokybės atskaitos tašku. Mums, kaip sostinės ugdymo įstaigų plėtotojams ir turto valdytojams, rūpi nuoseklumas, todėl norėjome įsivertinti, koks yra jau naujausiai atsiradusių ir veikiančių pastatų komforto bei tvarumo lygis. Kompleksiškas, išsamus BREEAM sertifikavimo procesas tapo mums savotišku vidiniu auditu, leidusiu įvertinti realų prieš keletą metų suprojektuotų pastatų lygį tarptautiniame kontekste. Ši patirtis padės dar tiksliau taikyti efektyviausius sprendimus ateities projektuose“, – kalbėjo Laura Joffė, Vilniaus vystymo kompanijos vadovė.
Vertinta pagal 200 kriterijų
Vertinant „BREEAM In-Use“ kriterijus, kurių yra apie 200, analizuojama pastato naudotojų patirtis, valdymas, pastato ir jo aplinkos charakteristikos. Vertinama pastato sąveika su aplinka ir miesto infrastruktūra – susisiekimo galimybės bei jų įvairovė, viešojo transporto prieinamumas. Itin svarbią dalį sudaro energijos išteklių bei vandens taupymo sprendimai, panaudotų statybinių bei apdailos medžiagų tvarumas ir ilgaamžiškumas, poveikis aplinkai ir sveikatai per visą pastato gyvavimo ciklą.
Ypatingas dėmesys skiriamas žmonių gerovei pačiuose pastatuose – vertinamos įdiegtos inžinerinės sistemos ir jų automatizuotas valdymas, leidžiantis efektyviai reguliuoti šildymą, vėdinimą, vėsinimą ir apšvietimą ir kurti patalpose sveiką mikroklimatą.
„Pilaitės gimnazija ir „Vydūnėlio“ darželis suprojektuoti ir įgyvendinti pasitelkus statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologiją, įdiegtos modernios inžinerinės sistemos užtikrina pakankamą oro kiekį klasėse pamokų metu ir bendrose erdvėse per pertraukas. Automatizuotas apšvietimo valdymas bei akustinio komforto sprendiniai sudaro palankias sąlygas ugdymui. Tvarumas nėra vien sąnaudų taupymo rodikliai – svarbiausia, kad vaikų ugdymas vyktų sveikoje, patogioje ir saugioje erdvėje“, – sakė L. Joffė.
Anot jos, Vilniaus vystymo kompanija svarsto ateityje sertifikuoti ir kitus naujai statomus ar rekonstruojamus pastatus, pasitelkiant tiek BREEAM, tiek kitas tarptautines tvarumo sistemas, o sukaupta patirtis taps pagrindu kuriant ugdymo įstaigų projektavimo standartą.
Tvarumo ženklas – paskata vertinti savo aplinką
Prie Pilaitės gimnazijos ir lopšelio-darželio „Vydūnėlis“ įėjimų pakabinti sertifikatus liudijantys ženklai, anot jų vadovų, nepakeis ir taip patiriamos kokybiškos ugdymo aplinkos. Tačiau jie didins sąmoningumą apie pastatų tvarumo svarbą ir pasididžiavimą savo ugdymo įstaiga.
Lopšelio-darželio „Vydūnėlis“ direktorė dr. Monika Kelpšienė atkreipia dėmesį, kad tvarūs sprendiniai veikia ir mažylių savivoką, moko, kaip atskirti gamtai palankią veiklą.
„Ikimokylinio amžiaus vaikams, kurie geriausiai mokosi iš pavyzdžio, aplinka yra itin svarbi. Ji tampa tarsi trečiuoju ugdytoju, kuris įkvepia veikti, tyrinėti, kurti ir atrasti žinias. Tokia harmoninga, darni ir puoselėjanti žaliąsias idėjas aplinka, kokia yra sukurta būtent Vilniaus lopšelyje-darželyje „Vydūnėlis“ padeda vaikams jaustis emociškai ir fiziškai saugiai, augti atsakingais, smalsiais, draugiškais aplinkai ir laimingais vaikais“, – pabrėžė dr. M. Kelpšienė.
Pilaitės gimnazijos direktorius Mindaugas Briedis pasakojo, kad nors kartais gimnazistai sudaro įspūdį lyg būtų abejingi aplinkai, vis dėlto žino ir vertina tvarius savo aplinkos ypatumus.
„Tvarumą sunku parodyti – tai tiesiog yra aplinka, kurioje gera ir patogu būti. Pradedant gerai sureguliuotu šildymu, vėdinimu, temperatūra ir baigiant šviesiomis erdvėmis bei lauko terasomis. Kalbėjome su mokiniais ir jie sakė, kad jiems ši mokykla yra moderni, jauki, maloni, švari, inovatyvi.
Čia miela ir gera – nesinori iš čia išeiti. Ir prie to prisideda visi tie nematomi, bet buvimo čia kokybę gerinantys tvarūs sprendimai ir pastato valdymo galimybės“, – apibendrino M. Briedis.
