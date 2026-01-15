Sostinės pėsčiųjų perėjose įdiegta moderni technologija

Šiuo metu Vilniuje veikia 1 300 šviesoforų jungiklių (pėsčiųjų mygtukų) ir 1 500 akustinių įrenginių. Iki šiol sistemos negalėjo atpažinti, kada prie perėjos artėja žmogus su regos negalia, todėl neretai būdavo pasirenkamas sprendimas automatiškai nustatyti aukštesnį garso lygį, kad signalas būtų aiškiai girdimas. Tai kartais trikdydavo šalia sankryžų gyvenančius ar dirbančius vilniečius.
„Naujoji sankryžų technologija „Bluetooth“ ryšiu susieta su regos negalią turinčių žmonių naudojama nemokama LOC.id mobiliąja programėle ir leidžia garsinį įspėjimą prie perėjos sustiprinti tik tada, kai sistema aptinka programėlę naudojantį asmenį. Svarbiausia, kad šią technologiją jau išbandė ir liko patenkinti tie, kam ji skirta – regos negalią turintys sostinės gyventojai ir svečiai“, – sakė Eglė Marcišauskė, JUDU Eismo valdymo ir organizavimo skyriaus, grupės lyderė.
Kai programėlė telefone aktyvuota, žmogui priartėjus prie sankryžos įrenginiai per „Bluetooth“ ryšį automatiškai padidina orientavimo signalo garsumą ir taip padeda lengviau nustatyti vietą, iš kurios jis sklinda. Paspaudus perėjos mygtuką ėjimo signalas suaktyvinamas aukštesniu negu įprasta garsumo lygiu.
Modernizuoti šviesoforai skleidžia garsą, kuris prisitaiko prie aplinkos triukšmo. Pavyzdžiui, ryte, kai prie sankryžos vyrauja tyla, šviesoforas pypsi 10 decibelų garsiau nei aplinkos fonas. Jei prie sankryžos privažiuoja garsus automobilis, šviesoforas automatiškai padidina garsą ir vėl skleidžia signalą 10 decibelų virš aplinkos triukšmo.
Be to, pėsčiųjų mygtukų apačioje atsirado ir krypties rodyklė bei vibruojantis mygtukas – jį palietęs žmogus su regos negalia gali pasitikrinti, ar tikrai užsidegė žalia šviesa. Krypties rodyklė visada nurodo teisingą judėjimo kryptį, kad būtų galima saugiai pereiti gatvę.
Ši moderni technologija ne tik suteikia saugesnę ir patogesnę judėjimo galimybę gatvėse, bet ir padeda mažinti perteklinį triukšmą aplinkiniams gyventojams.
Naująją technologiją jau įvertino
Ši inovacija pirmiausia buvo išbandyta Dariaus ir Girėno–Šaltkalvių–Kapsų gatvių sankryžoje, bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS) ir Susisiekimo ministerija (SUMIN).
Paulius Kalvelis, LASS prezidentas, sako, kad dirbant kartu su JUDU buvo organizuojami susitikimai su regos negalią turinčiais žmonėmis, vykdomi testavimai prie sankryžų, išbandomi skirtingi sprendimai ir ieškoma optimaliausių sprendimų.
„Vilnius Lietuvos kontekste užima lyderio pozicijas – mieste jau atnaujinta labai daug šviesoforų pagal naujuosius standartus. Kituose miestuose šie procesai dar vyksta. Lyginant su Europa, Lietuvos šviesoforų įrengimo taisyklės yra vienareikšmiškai pavyzdinės. Esame sulaukę svečių iš Suomijos, kurie buvo maloniai nustebinti mūsų bendru darbu ir pasiektu rezultatu. Kai kurioms Europos šalims Vilnius šiandien yra gerasis pavyzdys, kaip turėtų būti pritaikomos sankryžos žmonėms su regos negalia“, – tikino organizacijos atstovas.
Jo teigimu, iki 2024 m. liepos 1 d. šviesoforų įrengimas buvo paliktas savivaldybių nuožiūrai, todėl visoje Lietuvoje galiojo skirtingi garsiniai signalai, kėlę chaosą žmonėms su regos negalia ir apsunkinę saugų judėjimą. Įvedus vieningą šviesoforų įrengimo tvarką su aiškiais techniniais reikalavimais, situacija iš esmės pagerėjo – dabar galioja bendri standartai visoje šalyje.
„Tikimės, kad visi šviesoforai kuo greičiau bus pakeisti naujais – tiek Vilniuje, tiek visoje Lietuvoje – pagal galiojančias taisykles. Mūsų lūkestis paprastas – jaustis saugiai kertant bet kurią sankryžą, bet kuriame Lietuvos mieste“, – pridūrė P. Kalvelis.
Modernizuotos dešimtys sankryžų
Akustiniai įrenginiai 2025 m. modernizuoti 53 Vilniaus sankryžose ir pėsčiųjų perėjose. Iš viso 268 jau esami įrenginiai buvo aprūpinti LOC.id programėlei pritaikytais „Bluetooth“ moduliais, leidžiančiais garsinį signalą prisitaikyti prie realaus poreikio, taip pat įrengti 142 visiškai nauji akustiniai įrenginiai ten, kur jų anksčiau iš viso nebuvo.
Be to, įdiegti 169 nauji pėsčiųjų mygtukai su orientavimo signalo funkcija, padedantys žmonėms su regos negalia mygtuką saugiai surasti ir ėjimo signalą aktyvuoti aukštesniu garsumo lygiu.
Anot JUDU atstovės, įrenginių diegimas šiemet ir toliau bus tęsiamas – nauji akustiniai įrenginiai ir mygtukai montuojami rekonstruojamose bei naujai projektuojamose sankryžose, taip pat vietose, kuriose regos negalią turinčių žmonių lankosi daugiau, pavyzdžiui, šalia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro.
„Konsultuojamės su LASS ir technologijas visų pirma diegiame ten, kur jų reikia labiausiai. Vilnius siekia būti miestu, kuriame visi žmonės gali jaustis saugiai ir patogiai. Technologijos turi tarnauti žmogui, o šis projektas yra puikus pavyzdys, kaip inovacijos gali padėti užtikrinti lygias galimybes ir saugumą visiems eismo dalyviams“, – sakė JUDU atstovė.
Dalį projekto finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU, pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ (94 103,78 Eur, iš jų Europos Sąjungos finansavimo dalis – 75 283,02 Eur).
