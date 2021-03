Sudėtinga atliekų tvarkymo sistema supainiojo sostinės gyventojus

Rūšiavimo konteineriai toliau kelia chaosą sostinės gyventojų kiemuose. Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus (VASA) duomenimis, šiemet itin išaugo netinkamai tvarkomų pakuočių atliekų – stiklo, plastiko ir popieriaus – konteinerių skaičiai: vos per kelis mėnesius perkrautų rūšiavimo konteinerių nustatyta pusė tiek, kiek per visus praėjusius metus. Netvarką šalia namų stebintys gyventojai dėl to dažnai kreipiasi pagalbos – skundais užverčia būtent Vilniaus miesto savivaldybės įmonę, nors ši už rūšiavimo konteinerių tvarką nėra atsakinga.