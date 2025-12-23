Susipažinkite: 24 rekomendacijos, kurias priėmė pirmoji Vilniaus piliečių asamblėja

Asamblėjos dalyviai balsavimu priėmė 24 rekomendacijas, kurios suskirstytos į devynias temas: viešasis transportas, miesto planavimas ir „15 minučių miestas“, automobilių aikštelės, bendruomeniškumas ir visuomenės įtraukimas, vaikštomumas, edukacija, mokyklų planavimas ir valdymas, dviračiai ir jungtys.
Šios rekomendacijos priimtos po penkias pilnas dienas trukusių informacinių sesijų, įvairių suinteresuotų šalių pranešimų ir vidinių dalyvių diskusijų.
Asamblėjos ataskaitoje – platesnė informacija apie piliečių asamblėjų principus, Vilniuje vykusią asamblėjos dalyvių atranką (demokratinę loteriją), pilnas rekomendacijų sąrašas ir kiekvienos Vilniaus piliečių asamblėjos dienos aprašas. Besidomintiems asamblėjų organizavimu pateikti papildomi priedai su kiekvienos dienos programa ir procese taikytais diskusijos fasilitavimo metodais.
Kas vyks toliau su priimtomis rekomendacijomis?
2026 m. sausį bus rengiamas asamblėjos rekomendacijų įgyvendinimo planas. Vasarį–kovą planas bus pristatomas susijusiems savivaldybės skyriams, įmonėms ir paskelbiamas viešai. Kitų metų pabaigoje planuojama išleisti rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą. Joje – rekomendacijų įgyvendinimo apžvalga ir artimuoju bei trumpuoju laikotarpiu suplanuoti tolimesni darbai.
Daugiau informacijos apie Vilniaus piliečių asamblėją rasite: https://pasitarkime.vilnius.lt/lt-LT/folders/asambleja2025.
