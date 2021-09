Teismas nuspręs, ar pagrįstai neleista penktadienį organizuoti mitingo prie Seimo

Į LVAT su atskiruoju skundu kreipėsi Lietuvos šeimų sąjūdžio vadovas Raimondas Grinevičius. Ketvirtadienį šį skundą nagrinės trijų teisėjų kolegija, jos nutartis bus galutinė ir neskundžiama, BNS pranešė teismo atstovė Neringa Lukoševičienė.

Kaip skelbta, Vilniaus apygardos administracinis teismas rugsėjo 3 dieną atsisakė stabdyti sostinės savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo, kuriuo atsisakoma suderinti mitingą prie Seimo, galiojimą iki ši byla bus baigta įsiteisėjusiu procesiniu sprendimu.

Minėtu sostinės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo panaikintas ankstesnis sprendimas dėl rugsėjo 10 dienos mitingo prie Seimo suderinimo.

Į rengiamo mitingo prie Seimo bylą Vilniaus apygardos administracinis teismas trečiaisiais asmenimis įtraukė Valstybės saugumo departamentą (VSD), Vilniaus apskrities policiją, Vilniaus miesto savivaldybė yra atsakovė byloje.

„Posėdžio data dar nežinoma, tretieji asmenys per keturiolika dienų turės pateikti atsiliepimus“, – BNS sakė teismo atstovas Audris Kutrevičius.

Savivaldybės sprendime nurodyta, kad jis priimtas gavus VSD riboto naudojimo informaciją apie galimas grėsmes valstybės ir visuomenės saugumui bei viešajai tvarkai.

Kadangi skundžiami aktai priimti atsižvelgiant į VSD išvadą, pateiktą vykdant jo funkcijas, teismas VSD į bylą įtraukė kaip trečiąjį suinteresuotą asmenį, jam siūloma pateikti atsiliepimą į skundą ir visą su ginču susijusią medžiagą.

Be to, VSD įpareigotas kuo operatyviau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų, išspręsti klausimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijai teiktos medžiagos išslaptinimo arba pateikti ją teismui neišslaptintą.

Šeimų sąjūdžio vadovas R. Grinevičius sako, kad penktadienį yra galimybė surengti mitingus ir prie Seimo, ir prie Katedros, jeigu teismo sprendimas mitingo organizatoriams bus palankus.

„Viskas rytoj bus 10 valandą. Kai gausime ar teigiamą, ar neigiamą atsakymą, tada spręsime (...) Gali būti du variantai: jeigu teismas priima teigiamą sprendimą, tai vienas mitingas prie Seimo, kitas prie Katedros“, – trečiadienį žurnalistams sakė R. Grinevičius.

Apie 5 tūkst. žmonių rugpjūčio 10 dieną buvo susirinkę prie Seimo Vilniuje išreikšti nepritarimą Vyriausybės planuojamiems ribojimams, skirtiems imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Protestas peraugo į riaušes, dėl jų sulaikyta keliasdešimt asmenų.

Lietuvos šeimų sąjūdis rugsėjo 10 dieną planavo surengti mitingą prie Seimo, tačiau savivaldybė, persvarsčiusi anksčiau išduotą leidimą, nusprendė renginio neleisti. Ji sprendimą argumentavo per dideliu mitinguotųjų skaičiumi ir žvalgybos perspėjimais apie išaugusią smurtinių išpuolių per protestus tikimybę ir kitus galimus pavojus.

Lietuvos šeimų sąjūdžio prašymas leisti mitinguoti prie Seimo persvarstytas po to, kai rugpjūtį po kito mitingo prie Seimo kilo riaušės.

Vilniaus savivaldybė trečiadienį leido Šeimų sąjūdžiui organizuoti mitingą rugsėjo 10-ąją prie Vilniaus arkikatedros.