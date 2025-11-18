TV bokštas nušvito purpurine spalva – minima Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena

Nuo 18 val. iki pat vidurnakčio purpurine spalva nušviestas Vilniaus televizijos bokštas tampa simboliniu ženklu, skirtu atkreipti dėmesį į anksčiau laiko gimusių kūdikių ir jų šeimų patirtis.
Siekdama atkreipti dėmesį į jų kasdienius iššūkius, didžiausią neišnešiotukų bendruomenę Lietuvoje burianti neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ nuo 2016 metų kartu su socialiai atsakingais partneriais inicijuoja simbolinį miestų objektų apšvietimą purpurine spalva. Tokiu būdu visuomenė kviečiama išreikšti solidarumą mažiausiems šalies kovotojams ir jų tėvams.
„Purpurinė spalva pasaulyje atpažįstama kaip vilties, stiprybės ir gyvybės ženklas. Šia spalva nuspalvindami pastatus visoje šalyje norime ne tik atkreipti dėmesį į iššūkius, su kuriais susiduria anksčiau gimę mažyliai, bet ir parodyti, kad net tai, kas kartais atrodo neįmanoma, gali tapti realybe. Todėl šiemet kviečiame miestus prisidėti prie globalios iniciatyvos lapkričio 17–23 dienomis, apšviečiant bent vieną reikšmingą objektą ar savivaldybės pastatą. Televizijos bokštas jau tapo didžiausiu ir vienu pirmųjų šią savaitę nušvitusiu simboliu. Tegul ši purpurinė banga kaip ir kasmet ritasi per Lietuvą ir primena apie bendrystę, šilumą ir palaikymą mūsų mažiausiems kovotojams ir jų šeimoms“, – sako asociacijos „Neišnešiotukas“ atstovė spaudai Jolanta Grigorjevienė.
