Tyrimas dėl Benkunsko ir Bužinsko dalyvavimo „Ryto“ rungtynėse Badalonoje nebus pradėtas

„Komisijos surinkti duomenys patvirtina, jog savivaldybės vadovai patys iš asmeninių lėšų apmokėjo dalyvavimą minėtose rungtynėse. Komisija negavo kitų duomenų, kad Vilniaus miesto savivaldybės vadovai būtų pasinaudoję savivaldybės, krepšinio klubo ar kitų asmenų lėšomis“, – skelbia VTEK.
Kaip skelbė ELTA, gegužės pabaigoje apie kreipimąsi į VTEK paskelbė savivaldybės tarybos opozicijos narys Aleksandras Nemunaitis.
Jis socialiniame tinkle „Facebook“ teigė VTEK paprašęs įvertinti V. Benkunsko ir A. Bužinsko dalyvavimą ir vietas pirmoje eilėje Ispanijoje, Badalonoje, vykusiose FIBA Čempionų lygos turnyro finalo rungtynėse, kuriose žaidė Vilniaus „Ryto“ krepšinio komanda.
„Ar politikai ir savivaldybės vadovai gali priimti tokias privilegijas iš organizacijų, dėl kurių finansavimo ir statuso jų vadovaujama savivaldybė priima sprendimus?“ – rašė jis.
A. Nemunaitis skelbė etikos sargų taip pat paprašęs įvertinti V. Benkunsko bendravimą su nekilnojamojo turto vystymo įmonės „Hanner“ valdybos pirmininku Arvydu Avuliu neformalioje aplinkoje, kuris, remiantis savivaldybės tarybos nario paskelbta nuotrauka, taip pat šalia V. Benkunsko stebėjo Ispanijoje vykusias Vilniaus „Ryto“ rungtynes.
„Hanner“ yra įsigijusi sostinėje statomo Nacionalinio stadiono koncesininkę „Vilniaus daugiafunkcį kompleksą“ valdančią bendrovę, taip pat mieste vysto kitus didelius projektus.
Portalas „Delfi“ anksčiau pranešė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė už aukštus sportinius rezultatus ir miesto vardo garsinimą 2025–2026 m. sezone Vilniaus „Rytui“ skirti 500 tūkst. eurų premiją.
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