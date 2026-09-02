VAATC atlaisvino trečdalį MBA gamyklos teritorijos, spalį tikimasi pradėti atstatymą

Kaip trečiadienį pranešė VAATC, šiuo metu priimamos ir rūšiuojamos į gamyklą atvežamos komunalinės atliekos, taip pat šalinamos anksčiau sukauptos šiukšlės, tvarkoma infrastruktūra ir vertinama įrenginių būklė.
Per mėnesį pasistūmėta atlaisvinant bioskaidžių atliekų saugojimo zoną, be to, planuojama įjungti papildomą rūšiavimo liniją, kuri apdorotų iki 500 tonų atliekų per parą. Spalio mėnesį bus galima pradėti gamyklos atstatymo darbus, tikina centras.
VAATC atstovas spaudai Germanas Kavalskis BNS informavo, kad centras artimiausiu metu planuoja skelbti rangovo konkursą.
Kaip rašė BNS, VAATC liepos 10 dieną pranešė nutraukiantis sutartį su atliekų rūšiavimo įmone „Energesman“ dėl gamyklos operavimo, o liepos pabaigoje leidus teismui ją perėmė.
VAATC vadovas Marius Švaikauskas yra sakęs, kad gamykloje Gariūnuose yra susikaupę virš 20 tūkst. tonų atliekų, o patirti nuostoliai gali siekti 18 mln. eurų. Šią sumą VAATC tikisi prisiteisti iš „Energesman“.
VAATC perims didžiąją dalį atliekų srauto, kurį rūšiavo „Ekonovus“
VAATC nutraukiant sutartį su viena iš trijų atliekų tvarkymo įmonių „Ekonovus“ centras perims didžiąją dalį jos rūšiuotų atliekų srauto.
„Didesnę dalį tų srautų mes priimsime pas save, tai atitinkamai bus padidėjimas“, – BNS sakė G. Kavalskis.
BNS rašė, kad VAATC dėl 100 proc. regiono atliekų rūšiavimo buvo susitaręs su „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobaze“.
VAATC su „Ekonovus“ liepos 17 dieną pasirašė 2,5 mln. eurų vertės šešių mėnesių trukmės arba iki tokios vertės sutartį, pagal kurią „Ekonovus“ už toną sutvarkytų atliekų mokami 77 eurai (be PVM). Pagal ją įmonė turėjo dalį surūšiuotų atliekų pristatyti Vilniaus kogeneracinei jėgainei (VKJ) bei dalį pristatyti į MBA gamyklą.
Vilniaus savivaldybei praėjusią savaitę nusprendus Naujoje Vilnioje tvarkomas komunalines atliekas vežti į Paneriuose, netoli Gariūnų esančią įmonės „Ekonovus“ aikštelę, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (ESOC) kiek vėliau sprendimą pakeitė – atliekos ten nebevežamos.
Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovas (ESOV) Dalius Krinickas praėjusią savaitę teigė, kad įmonėms „Ecoservice“ ir „Ekobazė“ perskirstytas visas regiono srautas.
Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų.
Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje iki šiol neatstačius įprastos jos veiklos.
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