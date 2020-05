Vilniaus miesto ligoninė – didžiausias koronaviruso židinys tarp medicinos įstaigų

„Atvejų skaičius auga, šiuo metu yra 26 atvejai. Tai yra dabar didžiausias sveikatos priežiūros įstaigose židinys Lietuvoje“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė NVSC Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė.

Vienas naujas atvejis patvirtintas trečiadienį iš ligoninės išrašytam pacientui. Apie dar vieną su šia gydymo įstaiga susijusį koronaviruso atvejį NVSC informuotas ketvirtadienį.

„Iš viso serga 15 pacientų, visi jie yra arba Vidaus ligų arba Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus pacientai esantys arba buvę“, – sakė R. Lingienė.

Taip pat serga 11 darbuotojų, aštuoni iš jų Vidaus ligų skyriuje, trys – Reanimacijos.

„Epidemiologai išsiaiškino, jog šešiems net išrašytų asmenų artimiesiems buvo patvirtinta COVID-19 liga, taigi, siejasi, židinys plinta toliau“, – sakė NVSC atstovė.

Be to, nustatyta, kad viena ligoninės darbuotoja gyvena Pergalės gatvėje esančiame bendrabutyje, kuriame anksčiau nustatyta pora koronaviruso atvejų. Darbuotoja neserga, tačiau dėl nepalankios epidemiologinės situacijos šiame name ji į darbą kol kas neina.

Koronavirusas patvirtintas ir ligoninės pastatuose esančios „Affidea“ klinikos darbuotojui.

„Šiuo metu kaip tik tęsiamas epidemiologinis tyrimas, atvejų ištyrimas ir taip pat vyksta visuomenės sveikatos saugos kontrolės patikrinimas išsamesnis ir platesnis, nes tiek NVSC, tiek Sveikatos apsaugos ministerija gauname informaciją jau iš pačių darbuotojų, anoniminę informaciją, kad nėra šioje įstaigoje tinkamai laikomasi infekcijų kontrolės priemonių“, – sakė R. Lingienė.

Ji taip pat teigė, kad Vilniaus viešojo transporto vairuotojui anksčiau patvirtintas koronaviruso atvejis irgi yra susijęs su šia įstaiga: koronavirusas patvirtintas artimam vairuotojo asmeniui, dirbančiam Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje.

R. Lingienė pabrėžė, jog viešojo transporto keleiviams rizika dėl šio koronaviruso atvejo vertinama kaip ypač maža ir nerimo nekelia.