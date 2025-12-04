Vilniaus oro uostas atnaujino darbą

„Vilniaus oro erdvė atidaryta gruodžio 4 d. 2.30 val.“, – nurodė Lietuvos oro uostai (LTOU).
Oro uosto darbas dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų keliamos grėsmės buvo sustabdytas trečiadienį 19.36 val. ir vėl atidarytas 21.06 val., tačiau dėl saugumo jį vėl teko uždaryti 22.24 val. ir atidaryti 0.56 valandą.
Trečią kartą oro uostas uždarytas 1.15 val. ir atidarytas 2.30 valandą.
Kaip pranešė LTOU, dėl šių laikinų oro erdvės ribojimų buvo paveikti 27 skrydžiai ir 3,1 tūkst. keleivių.
„Penki skrydžiai nukreipti į Kauno oro uostą, iš kurio keleiviai autobusais parvežti į Vilnių, Septyniolikos skrydžių laikai buvo pavėlinti, penki skrydžiai buvo atšaukti“, – nurodė LTOU.
Pranešama, kad pavienių skrydžių vėlavimų gali būti gruodžio 4 d. dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
BNS rašė, kad kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, pastaruoju metu Lietuvoje teko keliolika kartų stabdyti Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą.
Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu Baltarusijos hibridinė ataka tęsis.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
