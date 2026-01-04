Vilniaus oro uoste vėluoja dalis skrydžių

„Kai kurie skrydžiai: tiek atvykimai, tiek išvykimai, šiek tiek vėluoja dėl natūraliai susiklostančių papildomų operacinių priežasčių“, – Eltai sakė Lietuvos oro uostų Rinkodaros grupės vadovė Agnė Šaltenytė.
Pasak jos, jei laikysis nepalankios oro sąlygos, skrydžiai ir toliau gali vėluoti.
„Nežymūs (vėlavimai – ELTA) gali pasitaikyti dėl to, kad ne tik Lietuvoje, bet ir kituose oro uostuose šiuo metu turime sudėtingesnes oro sąlygas“, – akcentavo A. Šaltenytė.
ELTA primena, kad sekmadienio naktį šiaurės vakarų Lietuvoje susidarė kone storiausia sniego danga per pastaruosius 15 metų.
Sekmadienį daug kur protarpiais numatomas sniegas, kai kur – plikledis, gali pūstyti. Vėjas bus pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai sieks 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra – nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos.
