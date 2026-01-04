Vilniaus rajone planuojama įrengti 12 butų negalią turintiems gyventojams

Skelbiama, kad toks sprendimas priimtas gruodžio mėnesį Vilniaus rajono savivaldybės administracijai pasirašius iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Apsaugoto būsto plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį.
Iš viso 12-oje apsaugotų būstų numatoma sudaryti sąlygas apgyvendinti iki 24 asmenų.
„Apsaugoto būsto paslauga – itin svarbi priemonė, leidžianti žmonėms su negalia gyventi visavertį gyvenimą bendruomenėje, gauti kokybiškas socialines paslaugas ir susidurti su kuo mažiau sunkumų ieškant tinkamo būsto“, – pranešime teigia Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius.
Šiuo metu Vilniaus rajone nėra apsaugotų būstų, skirtų gyventojams su psichine ir intelekto negalia.
„Iki šiol tokių paslaugų mūsų savivaldybėje nebuvo, todėl šis projektas žymi svarbų socialinės pažangos etapą Vilniaus rajone“, – pažymi R. Duchnevičius.
Savivaldybės teigimu, būstai bus perkami tose vietose, kur yra išvystyta viešoji infrastruktūra, geras susisiekimas bei numatoma atsižvelgti į įsidarbinimo galimybes. Butuose pagal poreikį bus atliekami funkciniai pritaikymai: įrengiami turėklai, neslidžios dangos, pritaikomi sanitariniai mazgai, užtikrinamas tinkamas apšvietimas ir aiškus erdvus išdėstymas.
Taip pat esant poreikiui bus įsigyjama speciali buitinė ar pagalbinė įranga, padedanti gyventojams savarankiškai naudotis būstu, įrengtos saugos priemonės ir išmanios technologijos.
Kaip nurodo savivaldybė, projekto biudžete nustatyta didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 1,31 mln. eurų, iš jų ES fondų lėšos – 1,02 mln. eurų, bendrojo finansavimo lėšos – 0,42 mln. eurų, savivaldybės biudžeto lėšos – 0,292 mln. eurų. Projektas bendrai finansuojamas ES lėšomis.
Preliminari projekto įgyvendinimo pabaiga – 2028 m. gruodžio 31 d.
