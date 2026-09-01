Vilniaus šiltnamio efekto emisijos per trejus metus sumažėjo beveik 13 proc.

Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas būtina siekiant švelninti klimato kaitą ir jos padarinius. Didėjanti ŠESD koncentracija atmosferoje spartina klimato kaitą, kurios poveikis jau jaučiamas ir Lietuvoje – žmonių sveikatai, ekonomikai, žemės ūkiui ir biologinei įvairovei.
Naujausi Vilniaus ŠESD apskaitos duomenys rodo, kad didžiausią įtaką bendram emisijų mažėjimui turėjo pokyčiai energetikoje. Su elektros vartojimu susijusios emisijos 2021–2024 m. sumažėjo apie 22 proc., o energijos gamybos sektoriuje – apie 34 proc.
Tuo pat metu transporto sektoriaus emisijos išaugo apie 6 proc., o jo dalis bendrame Vilniaus emisijų balanse padidėjo nuo 36 proc. 2021 m. iki 44 proc. 2024 metais.
„Beveik 13 proc. per trejus metus sumažėjusios emisijos yra Vilniui tikrai reikšmingas rezultatas. Matome, kad energetikoje vykstantys pokyčiai jau atsispindi konkrečiuose emisijų dydžiuose. Tačiau kartu duomenys aiškiai parodo ir mūsų užduotis transporto sektoriuje, kuris šiandien generuoja didžiausią Vilniaus emisijų dalį. Todėl Vilnius nuosekliai investuoja į viešojo transporto ir jo infrastruktūros modernizavimą, plečia pėstiesiems bei dviratininkams skirtą infrastruktūrą ir kuria sąlygas rinktis patogesnį bei mažiau taršų judėjimą mieste“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Vilnius vis daugiau elektros pasigamina pats
VšĮ „Neutralus klimatui Vilnius“ apskaitos duomenys rodo, kad vienas svarbiausių veiksnių, prisidėjusių prie mažesnių emisijų energetikoje, – sparčiai išaugusi vietinė elektros gamyba. 2021 m. Vilniuje buvo pagaminama apie 5 proc. visos mieste suvartojamos elektros energijos, o 2024 m. – jau apie 26 proc.
Prie vietinės elektros gamybos augimo itin reikšmingai prisidėjo sparčiai didėjantys gaminančių vartotojų pajėgumai. 2021–2024 m. elektros energiją gaminančių vartotojų bendra instaliuota galia Vilniuje išaugo daugiau kaip šešis kartus, o jų pagamintos elektros energijos kiekis – apie devynis kartus. Fizinių asmenų pagamintos elektros kiekis padidėjo daugiau kaip septynis kartus, o juridinių asmenų – daugiau kaip dvidešimt kartų.
Keitėsi ir šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra. 2021–2024 m. centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje gamtinių dujų vartojimas sumažėjo 66 proc., o biokuro naudojimas išaugo 53 proc.
Mažėjimas fiksuotas ir kitose srityse. Pramonės sektoriuje su kuro deginimu susijusios emisijos sumažėjo apie penktadalį, mažiau jų susidarė ir paslaugų bei namų ūkių sektoriuose.
„Svarbu matyti ne tik bendrą pozityvų ŠESD sumažėjimą, bet ir tai, kas jį lėmė. Energetikoje susidėjo keli svarbūs veiksniai – daugiau elektros pasigaminame vietoje, auga atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas, keičiasi šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra. Naujausi duomenys rodo, kad visa tai jau atsispindi ir bendrame miesto emisijų balanse“, – sakė VšĮ „Neutralus klimatui Vilnius“ direktorė Agnė Eigminienė.
Didžiausia emisijų dalis – transporte
Transporto ŠESD emisijų augimas siejamas ir su didėjusiu transporto intensyvumu – nuo 2022 m. transporto priemonių rida Vilniuje kasmet didėjo maždaug 2–3 proc. Nors tuo pat metu transporte augo biodegalų ir elektros naudojimas, šių pokyčių kol kas nepakako bendram sektoriaus emisijų mažėjimui.
„Transportas šiandien yra sritis, kurioje turime didžiausią potencialą mažinti emisijas. Tam reikės ne vieno sprendimo – svarbus patogus ir patrauklus viešasis transportas bei efektyviai suplanuoti jo maršrutai, mikromobilumo vystymas sukuriant geresnes sąlygas judėti pėsčiomis ar dviračiu, taip pat netaršaus asmeninio ir komercinio transporto įsigijimo skatinimas. Energetikos pavyzdys rodo, kad nuoseklūs pokyčiai per kelerius metus gali duoti apčiuopiamą rezultatą“, – pažymėjo A. Eigminienė.
Apskaita leidžia matyti realų miesto pokytį
Skaičiuojant miesto ŠESD emisijas vertinamas Vilniaus administracinėse ribose sudeginto kuro ir suvartotos elektros energijos kiekis, taip pat mieste susidarančios atliekos ir nuotekos. Į apskaitą įtraukiamos ir su Vilniuje susidariusių atliekų tvarkymu susijusios emisijos, net jei pačios atliekos tvarkomos už miesto ribų.
Vilniaus ŠESD apskaitos baziniai metai yra 2021-ieji. 2026 m. rengiant naujausią apskaitą buvo patikslinta metodika ir perskaičiuoti 2021–2024 m. duomenys, todėl skirtingų metų rezultatus galima palyginti vienodais principais.
2024 m. Vilniaus miesto ŠESD emisijos sudarė apie dešimtadalį visų Lietuvos ŠESD emisijų, neįskaitant su elektros vartojimu susijusių išmetimų.
Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD) – tai atmosferoje šilumą sulaikančios dujos. Jų koncentraciją didina žmogaus veikla, o pagrindinės ŠESD yra anglies dioksidas, metanas, azoto suboksidas ir fluorintos dujos.
Su išsamia Vilniaus miesto 2021–2024 m. ŠESD apskaita galima susipažinti čia – https://neutralusklimatui.lt/duomenys/ .
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