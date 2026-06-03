Vilniaus Taikos progimnaziją planuojama pervadinti Leonido Donskio vardu

Kaip pranešė savivaldybė, inciatyvą mokyklos pavadinimą keisti į Leonido Donskio progimnaziją pateikė pati Vilniaus Taikos progimnazijos bendruomenė. Teigiama, kad tokiu būdu norima įamžinti vieno žymiausių Lietuvos filosofų, demokratijos ir pilietinių laisvių gynėjo L. Donskio atminimą.
„L. Donskis mylėjo Lietuvą, daug rašė apie tautų, kultūrų, nacionalinės tapatybės svarbą, bet įspėjo mus būti atsargiais, kad nacionalizmas netaptų kitų kultūrų menkinimu, nepakantumu ir ksenofobija. Jo tekstai dabar labai reikalingi apsidairius aplinkui“, – pranešime teigia Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
Justiniškių rajone esanti Taikos progimnazija įsteigta 2001 m. reorganizavus Mykolo Biržiškos gimnaziją. Joje šiuo metu mokosi 1-8 klasių mokiniai.
Progimnazijos direktorės Vaidos Abramonienės teigimu, keičiant mokyklos pavadinimą atsižvelgiama ir į desovietizaciją, kadangi sovietinėje propagandoje žodis „taika“ buvo dažnai naudojamas įvairiuose šūkiuose ir juo manipuliuojama visuomenės skaldymo tikslais.
„Norime kurti humanitarinę kryptį turinčią mokyklą su gilesniu turiniu ir aiškia vertybine ašimi. Siekiame, kad mūsų mokykloje augtų tolerantiškas, komunikuojantis, kritiškai mąstantis ir dialogą gebantis kurti žmogus. Visa tai įkūnija L. Donskis savo tekstuose akcentavęs demokratijos ir humanistinio ugdymo svarbą“, – nurodo direktorė V. Abramonienė.
Galutinį sprendimą dėl mokyklos pervadinimo priims Vilniaus miesto taryba vasaros pabaigoje.
L. Donskis buvo vienas žymiausių tarptautinį pripažinimą pelniusių Lietuvos filosofų, visuomenininkų, pedagogų ir žmogaus teisių gynėjų. 2015 m. jis buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi. Taip pat L. Donskis garsino Lietuvos vardą visame pasaulyje, 2004 m. Europos Komisija suteikė jam Tolerancijos ir įvairovės ambasadoriaus Lietuvoje vardą.
L. Donskis mirė 2016 m. rugsėjo 21 d.
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