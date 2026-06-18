Vilniaus universiteto fondui esami rėmėjai skyrė 0,9 mln. eurų filantropinį įnašą

Anot jos, šias lėšas skyrė Dovilė ir Elijus Burgiai, Piskarskų šeima, Ina ir Darius Zubai bei Reda ir Alvydas Žaboliai.
Dešimties metų sukaktį 2026 metais minintis filantropinis fondas siekia per šiuos metus iš Lietuvos švietimui ir mokslui neabejingų mecenatų surinkti 10 mln. eurų paramos.
„VU fondas toliau auga. Šįkart kelios fondo steigėjų ir rėmėjų šeimos skiria naujų paramos lėšų. Pakartotiniai įnašai gerai liudija pasitikėjimą fondo veikla ir siekį savo pavyzdžiu dar labiau paskatinti mecenatystę universitete“, – pranešime cituojamas VU rektorius Rimvydas Petrauskas.
Anot VU fondo direktoriaus Justino Noreikos, vien šiemet skaičiuojama daugiau kaip 4 mln. eurų filantropinių įnašų ir pasižadėjimų, investicinio portfelio vertė sparčiai artėja prie 25 mln. eurų, o „mecenatystės kultūroje vyksta dar nematytas lūžis“.
„Stebime savotišką filantropijos renesansą Lietuvoje. Ne tik fiksuojame precedento neturinčius mecenatystės mastus, bet ir didžiuojamės aplink universitetą besitelkiančiu socialiniu kapitalu, mokslo ir verslo lyderiais. Džiaugiamės kuriamu pokyčiu ir daromu poveikiu Lietuvos švietimo ir mokslo ekosistemai“, – sakė fondo vadovas J. Noreika.
Visuomenei naudingiems tikslams, Vilniaus universitetui finansuoti iš investicijų grąžos ir tikslinės paramos fondas jau skyrė beveik 2,5 mln. eurų.
Pasak VU, finansuota dešimtys mokslininkų, išdalyta per 100 stipendijų, remiami moksliniai tyrimai ir bendruomenės iniciatyvos.
Nuo veiklos pradžios fondas suteikė tęstinį finansavimą ir vienkartinėmis premijomis paskatino beveik 30 talentingų Lietuvos bei užsienio mokslininkų ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos, istorijos, medicinos ir gyvybės mokslų srityse. Pritrauktų tyrėjų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo (Jungtinė Karalystė), Kembridžo (Jungtinė Karalystė), Virdžinijos (JAV), Konkordijos (Kanada), Bolonijos (Italija), Ciuricho (Šveicarija) ir kituose prestižiniuose universitetuose.
Pasak J. Noreikos, mokslo talentų rėmimas pasiteisina ne tik akademiniu požiūriu, bet ir finansiškai: paramą gavę mokslininkai sėkmingai teikia paraiškas ir laimi prestižinius grantus.
Skaičiuojama, kad fondo finansuoti talentai jau pritraukė daugiau kaip 3 mln. eurų finansavimo, jis dar labiau sustiprino jų pozicijas mokslo bendruomenėje.
Fondo direktoriaus teigimu, papildomas finansavimas leidžia studentams mažiau laiko skirti darbo paieškoms ir labiau susitelkti į studijas, be to, palengvina jų kasdienį gyvenimą.
Fondas finansavo dešimtis mokslinių projektų ir bendruomenės iniciatyvų, bene didžiausia dalis lėšų skirta chronoepigenomikos tyrimams. Taip pat reikšmingas dėmesys skirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir kitų laikotarpių istorijos tyrimams, odontologijos mokslo idėjoms ir mikroskysčių technologijų plėtrai.
Pasak J. Noreikos, dažnai finansuojamos būtent tos sritys, į kurias savo paramą nukreipia mecenatai.
J. Noreikos įsitikinimu, VU fondas suteikia galimybę visuomenei įsitraukti į ilgalaikį švietimo ir mokslo stiprinimą, mecenatų parama tampa tvaria investicija, leidžiančia VU kryptingai stiprinti mokslo ir studijų kokybę, ugdyti talentus ir didinti tarptautinį konkurencingumą.
Anot fondo vadovo, ilgalaikis tikslas – skirti dešimtis milijonų eurų švietimui ir mokslui, prisiimti ambicingesnius įsipareigojimus ir sustiprinti Lietuvos mokslo pozicijas regione bei tarptautinėje erdvėje.
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