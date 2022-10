Vilniaus vicemeras ragina greičiau griauti Maskvos namus: tai – šnipų taškas

„Yra praėję visi terminai, kada šito pastato savininkai turėjo nugriauti šitą statinį po teismo sprendimo. Spalio 18 dieną suėjo šita data. Dabar valstybė turi teisę ir tuo pačiu labai didelę pareigą pasirūpinti, kad šitas „šnipų taškas“, kuris buvo kuriamas, kad turėtume akivaizdžiai „šnipinėjimo namus“ Vilniuje, būtų nugriautas“, – antradienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė V. Benkunskas.

Valdas Benkunskas I. Gelūno / BNS nuotr.

„Šiandien aš kreipiausi į Statybų inspekciją, kad ji nieko nedelsdama išsiimtų teismo pavedimą ir pradėtų statybos rangos darbus nugriaunant šitą statinį“, – pranešė jis.

Terminai nugriauti patiems baigėsi

Anot vicemero, balandį teismas priėmė sprendimą, kuriame konstatuota, kad statybos leidimas šiam statiniui išduotas neteisėtai ir objektas turi būti nugriautas.

„Duotas pusės metų terminas savininkams, viešajai įstaigai, padaryti griovimo darbus, bet niekas nėra padaryta. Dėl to miestas imasi iniciatyvos per Statybų inspekciją šitą savavališką statybą likviduoti patiems“, – kalbėjo V. Benkunskas.

Jis žadėjo, kad savivaldybė pakartotinai kreipsis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl žemės sklypo nuomos sutarties su įstaiga nutraukimo.

„Sklypas, kai pastatas bus nugriautas, tikrai bus paimtas miesto reikmėms ir ateities klausimas, kas toje teritorijoje galėtų atsirasti“, – svarstė jis.

V. Benkunskas taip pat pažymėjo, kad 2021 birželį Vilniaus savivaldybės administracija kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, prašydama išsiaiškinti, kaip statybos buvo finansuojamos, iš kur buvo skiriami finansai, tarnybos tyrimas tebevyksta.

Idėja kilo beveik prieš 20 metų

Idėja Vilniuje pastatyti Maskvos namus gimė 2004 metų liepą, kai karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus iškilmėse lankėsi tuometis Maskvos meras Jurijus Lužkovas. Tuomet nutarta panašų projektą vykdyti ir Maskvoje.

V. Benkunskas priminė, kad 2006-aisiais buvo įsteigta viešoji įstaiga Maskvos kultūros ir verslo centras, jos dalininke tuomet tapo ir Vilniaus savivaldybė, o partneriais – įvairios organizacijos Maskvoje.

Pagal susitarimą, Maskvoje turėjo atsirasti Vilniaus namai, tačiau projektas Rusijos sostinėje nepasiekė statybų stadijos. Vieši duomenys rodo, kad nebaigtą pastatą iki šiol valdo minėta viešoji įstaiga, jos vadovu nurodomas Aleksandras Makarovas.

2016 metais Vilniaus miesto apylinkės teismas iš dalies tenkino Statybos inspekcijos ieškinį bei pripažino, jog 2008 metais išduotas pastato Rinktinės ir Juozapavičiaus gatvių sankirtoje statybos leidimas yra neteisėtas. Statytoja įpareigota per trejus metus iš naujo parengti projektą, gauti statybos leidimą ir sumažinti statinį vienu aukštu, tačiau to per skirtą laiką nepadarė, spalį baigėsi galutiniai terminai skųsti sprendimą.

Nugriauti šį pastatą ne kartą žadėjo sieksiantis ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

L. Kasčiūnas: siekta minkštosios galios

Laurynas Kasčiūnas I. Gelūno / BNS nuotr.

2017-aisiais žvalgybos pateiktoje Grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitoje šis projektas įvertintas kaip turintis „palyginti didelę simbolinę ir praktinę reikšmę Rusijai kaip potencialus jos įtakos, tėvynainių politikos ir viešosios diplomatijos instrumentas“.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, konservatorius Laurynas Kasčiūnas pažymėjo, kad Maskva nuolat pabrėžė atskirianti politiką nuo verslo, kultūros, sporto, nors būtent per šias sritis siekiama paveikti Lietuvos rusų tautinę mažumą. Anot jo, vadinamojo „rusiškojo pasaulio“ naratyvas turi ryšį su „Putino ar Kremliaus režimo tam tikrų veiksmų pateisinimais“.

„Yra labai aiški koreliacija tarp kultūrinės priklausomybės rusiškajam pasauliui, per simbolius, renginius, tam tikrus naratyvus, ir ryšys su geopolitiniais žmonių apsisprendimais, geopolitine žmonių orientacija. Bet koks objektas, kuris turi pretenzijų ir ambicijų skleisti rusiškąjį pasaulį, turi būti užkardomas“, – pabrėžė jis.

Anot jo, dar iki Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą buvo akivaizdu, jog verslo ryšiai su Rusija yra „didžiulė rizika mūsų nacionaliniam saugumui“, o būtent į tai ir buvo orientuotas Maskvos namų projektas.

„Todėl sprendimas nekurti toliau Maskvos namų, o juos nugriauti, ką siūlo vicemeras, yra geras sprendimas, kuris turi būti įgyvendintas“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.