Vilniečiams vaikams didės neformaliojo švietimo krepšelis

Šešerius metus nesikeitęs vaikų neformaliojo švietimo krepšelis Vilniuje nuo kovo 1-osios didėja nuo 15 iki 20 eurų per mėnesį. Specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams jis didės nuo rugsėjo 1-osios – nuo 30 iki 40 eurų per mėnesį, skelbia sostinės savivaldybė.

„Tai pirmas krepšelio didinimas nuo to laiko, kai finansavimas pradėtas skirti įvairioms įstaigoms ir laisviesiems mokytojams, vykdantiems neformalųjį vaikų švietimą. Didesnis finansavimas leis vilniečiams rinktis dar įvairesnes ar iki šiol neišbandytas veiklas. Tikiuosi, kad sostinės neformaliojo švietimo vykdytojai jau galvoja ir apie karo zoną palikusių ukrainiečių šeimų vaikų įtraukimą“, – sako Vilniaus vicemerė Edita Tamošiūnaitė.

Nuo kovo 1-osios pradėjo galioti Vilniaus miesto savivaldybės patvirtinta naujoji Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo tvarka, kuri numato dešimties mėnesių būrelių finansavimo laikotarpį, pradedant rugsėju ir baigiant birželiu.

Maksimalus mokinių skaičius vienoje neformaliojo švietimo veiklos grupėje – ne daugiau kaip 25 mokiniai, o minimali programos apimtis yra 6 mėnesiai. Lieka galioti anksčiau patvirtinta minimali 8 pedagoginių valandų per mėnesį programos trukmė, o neformaliojo švietimo krepšelis, kaip ir anksčiau, bus skiriamas mokiniui, kuris lankė ne mažiau kaip 4 pedagogines valandas užsiėmimų per mėnesį. Ar programos įgyvendinamos sklandžiai, stebės specialiai tam suburta darbo grupė, kurios nariai – įvairių sričių Savivaldybės specialistai, pažymima pranešime.

Neformaliojo švietimo veiklų programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), laisvieji mokytojai, kurie yra atkreditavę savo programas savivaldybėje. Nuo 2016-ųjų tikslinė Vilniaus savivaldybės dotacija vienam vaikui sostinėje buvo 15 eurų per mėnesį. Teisę neformaliajam ugdymui turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Neformaliojo švietimo lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilniaus miesto savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

Savivaldybės pateiktais duomenimis, 2019-aisiais Vilniuje akredituotos 394 programos ir 15 eurų krepšeliu vidutiniškai pasinaudojo daugiau nei 20 tūkst. vaikų per mėnesį, 2020-aisiais Vilniuje akredituotos 483 programos ir krepšeliu pasinaudojo daugiau nei 22 tūkst. vaikų per mėnesį, 2021-aisiais Vilniuje akredituota 520 programų ir krepšeliu pasinaudojo daugiau kaip 24 tūkst. vaikų per mėnesį.