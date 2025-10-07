Vilniuje – gyventojų evakavimo pratybos, visoje šalyje bus tikrinamos sirenos

Taip pat visoje šalies teritorijoje bus tikrinamos sirenos, gyventojams per Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą į mobiliuosius telefonus bus siunčiami pranešimai.
Visa tai – pirmadienį prasidėjusių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų „Vyčio skliautas 2025“ dalis.
Pasak sostinės savivaldybės, siekiant praktiškai išbandyti evakuacijos į kitą miestą galimybę, tam surinkta savanorių komanda.
Numatoma, kad iš keturių Vilniaus seniūnijų savanoriai savivaldybės transportu bus vežami į kitus miestus: Kelmę, Kėdainius, Kauną, Šiaulius ir Ukmergę. Ten jiems bus suteikiamas maitinimas, vanduo, imituojama medicininė apžiūra.
Per pratybas bus įrengiami evakavimo punktai, organizuojamas evakuacijos transporto kuro papildymas, išbandomas kelio kliūties šalinimas.
Evakuacijos pratybos vyks dvi dienas, dalis dalyvių liks nakvoti priėmimo punktuose, o kiti bus parvežami į Vilnių tą pačią dieną.
Bus išbandomi du evakuacijos tipai: su savivaldybės pagalba per surinkimo punktus nenaudojant savo transporto priemonės bei pažeidžiamų gyventojų grupių, gaunančių socialines ar slaugos paslaugas, kai evakuojamieji yra paimami iš namų ar globos įstaigos. Taip pat bus imituojamas mokinių, darželinukų evakavimas į kitas įstaigas.
BNS rašė, kad balandį buvo pristatytas naujas Vilniaus savivaldybės parengtą sostinės evakuacijos planas, kuris gali būti pritaikytas skirtingiems ekstremaliems scenarijams. Atnaujintas evakuacijos planas yra viena iš Vilniaus gynybos politikos plano dalių.
Sirenos antradienį bus įjungiamos nuo 11.52 val. ir truks tris minutes. Tuo pačiu metu į mobiliuosius telefonus siunčiami perspėjimo pranešimai.
Išgirdus sirenas gyventojai privalo nedelsdami įsijungti Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją bei elgtis pagal pateiktas rekomendacijas.
Atsidūrus vietoje, kur sirenos nebūtų girdimos, rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją tam, kad būtų gauti trumpieji perspėjimo pranešimai.
Šiais pranešimais gyventojai perspėjami, kai būtina skubiai perduoti svarbią informaciją apie jų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai gresiantį pavojų. Ši paslauga yra nemokama.
Dėl pratybų antradienį taip pat laikinai keisis 17 maršrutų tvarkaraščiai: 1G, 2G, 3G, 5G, 5, 10, 18, 29, 34, 40, 50, 53, 56, 69, 74, 87, 115.
Kaip rašė BNS, pratybos „Vyčio skliautas 2025“ truks iki spalio 11 dienos.
Pagrindinis jų tikslas – įvertinti valstybės mobilizacinės sistemos būklę, kaip veiktų esminis valstybės persitvarkymas ir išteklių sutelkimas pasirengiant šalies gynybai, vykdant gyvybiškai svarbias funkcijas sparčiai kintančioje saugumo aplinkoje.
Naujausi komentarai