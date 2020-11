Vilniuje keleivių patogumui – 20 naujų švieslenčių stotelėse

Nuo šios savaitės keleiviai stotelėse pastebės naujas švieslentes, realiu laiku rodančias viešojo transporto maršrutų judėjimo laikus. Jos įrengtos Sietyno stotelėje Laisvės pr., Jeruzalės stotelėje Jeruzalės g. (centro kryptimi), Žalgirio stotelėje Kalvarijų g. (centro kryptimi), Tremtinių stotelėje S. Batoro g. (centro kryptimi) ir Šiaurės miestelio stotelėje Žirmūnų g. (centro kryptimi). Iš viso Vilniuje šiuo metu keleivių informavimo švieslentės veikia 41 stotelėje, per 2021 m. jų mieste jau bus virš 60, o iki 2030 m. visame mieste planuojama turėti virš 170 švieslenčių.

„Laukimas viešojo transporto stotelėse yra judumo dalis, todėl maksimaliai stengiamės sukurti patogias sąlygas keleiviams jau šiame jo kelionės taške. Plečiame stotelių tinklą, kuriose įrengiamos modernios švieslentės. Jose keleiviams nereikia ieškoti, koks ir kada autobusas ar troleibusas atvažiuos – maršrutų atvykimo į stoteles laikai ir kita keleiviams aktuali informacija pateikiama ekrane, realiu laiku.

Nuolat vertiname keleivių laukimo sąlygas ir poreikius, kasmet atliekame pasitenkinimo viešuoju transportu ir visa jo organizavimo sistema apklausas – naujausia vyksta šiuo metu. Renkame detalią informaciją, kas patiems keleiviams atrodo pagerėję arba, atvirkščiai, turėtų būti tobulinama“, – sako SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Viešojo transporto departamento vadovė Loreta Levulytė.

5 naujausios švieslentės keleivius pasitinka jau šią savaitę, o per 2021 m. iš viso Vilniuje atsiras 20 naujų švieslenčių. Be to, atnaujinamos ir anksčiau įrengtos keleivių informavimo švieslentės stotelėse – šiuo metu vyksta jų perdažymo darbai, kuriuos baigti planuojama artimiausiu metu.

Konkrečios švieslenčių įrengimo vietos planuojamos įvertinus įvairius kriterijus – keleivių srautus viešojo transporto stotelėse, maršrutų skaičių, persėdimo taškus, stotelės prieigose esančius traukos objektus, gyventojų prašymus ir kitus.

Patogiam ir saugiam keleivių laukimui Vilniuje įgyvendinamos ir kitos priemonės. Nuo praėjusių metų pradžios iki dabar įrengta virš 135 vnt. naujų viešojo transporto paviljonų, numatytas dar 40 naujų paviljonų įrengimas. Vien per šiuos metus viešojo transporto stotelėse įrengta 60 naujų suolų, dar tiek pat planuojama įrengti iki kitų metų vasaros.

Gerinamas viešojo transporto pasiekiamumas – per 2019–2020 m. Vilniaus mieste įrengta 50 naujų viešojo transporto stotelių. Bus užtikrinamas patogesnis priėjimas prie pačių viešojo transporto stotelių, vertinamos galimybės įrengti pėsčiųjų takus.

Organizuojant viešojo transporto darbą įvertinami ir pačių keleivių atsiliepimai. Viešojo transporto organizavimo specialistai stebi judumo mieste tendencijas ir atsižvelgia į keleivių pastebėjimus, kai planuoja naujus tvarkaraščius, transporto priemonių talpą, taip pat ir stotelių infrastruktūros elementų atnaujinimą.