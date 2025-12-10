 Vilniuje – krovinių vežėjų protesto akcija: į Gedimino prospektą gali suvažiuoti iki 100 vilkikų

2025-12-10 06:40
BNS inf.

Į Lietuvą negrįžtant Baltarusijos sulaikytiems Lietuvos vežėjų vilkikams, smulkiuosius vežėjus vienijanti Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ Vilniuje trečiadienį rengia protesto akciją.

Vilkikai Baltarusijos pasienyje Vilkikai Baltarusijos pasienyje

Kaip teigia asociacijos prezidentas Erlandas Mikėnas, Lietuvos vežėjai sieks atkreipti valdžios dėmesį į situaciją dėl Baltarusijoje sulaikytų vilkikų ir puspriekabių bei ragins ją imtis konkrečių veiksmų.

„Pagrindinis klausimas išlieka tas pats – mums nėra svarbu, kokiomis priemonėmis, bet Lietuvos vežėjai privalo susigrąžinti transporto priemones. Kai kurioms transporto įmonėms kiekviena diena yra išlikimo diena“, – BNS sakė E. Mikėnas.

„Tuo pačiu mes planuojame paliesti klausimus dėl mokestinės aplinkos, nes prarandame pozicijas transporto sektoriuje. Jeigu 2023 metais mes generavome 14 proc. BVP, tai šiandien mes generuojame tik 10 procentų“, – priduria jis.

P. Peleckio/ BNS nuotr.

Vilniaus miesto savivaldybė akcijoje leido dalyvauti iki 1 tūkst. žmonių ir 100 vilkikų, ji galės trukti nuo 10 val. iki 19 valandos.

Anot „Linavos“ prezidento, sunku prognozuoti, kiek vilkikų susirinks į protesto akciją. Anot jo, vilkikai pradės važiuoti nuo 10 val., o oficiali protesto akcijos pradžia – 12 valandą.

Savivaldybė leido statyti mašinas Gedimino prospekto atkarpoje nuo Juozo Tumo-Vaižganto gatvės iki Alberto Goštauto gatvės ir atkarpoje nuo Katedros aikštės iki Totorių gatvės.

Nepaisant atidarytos sienos, Minsko režimas lietuviškų krovininių transporto priemonių neišleidžia iš šalies ir nukreipė į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų dienos mokestis, o po 4 mėnesių stovėjimo Minskas žada jas konfiskuoti.

Vilkikai Baltarusijos pasienyje
Vilkikai Baltarusijos pasienyje / S. Lisausko/ BNS nuotr.

BNS rašė, kad yra dar vis yra aiškinamasi dėl problemos masto – Muitinės departamentui teigiant kad Minskas yra sulaikęs 185 Lietuvos vilkikus ir puspriekabes, „Linava“ toliau tikina, kad Baltarusijoje yra apie 4 tūkst. Lietuvos transporto priemonių, iš kurių 1,25 tūkst. vilkikų.

Anot E. Mikėno, asociacijos ir Muitinės duomenys gali skirtis dėl to, kad valdžios atstovai, priešingai nei „Linava“, galimai neskaičiuoja vežėjų asociacijoms nepriklausančių transporto priemonių, kurios sudaro didžiąją dalį Minsko sulaikytų vilkikų.

Baltarusijos tarptautinių kelių vežėjų asociacijos skaičiavimais, šalyje šiuo metu laikoma apie 1,88 tūkst. Lietuvos vilkikų, tuo metu puspriekabių skaičius gali siekti 2,5–3 tūkst., skelbė „Linava“.

