Vilniuje minima Kaimynų diena, vasaros sutiktuvių festivaliai rengiami Panevėžyje ir Trakuose

Kaimynų dienos proga penktadienį įvairiose Vilniaus vietose vyks bendruomenių šventės, kviesiančios gyventojus susiburti, susipažinti.
„Pernai pirmą kartą Vilniuje surengta „Kaimynų diena“ pamažu tampa gražia miesto tradicija. Gyventojai džiaugėsi turėję progą sustoti, artimiau pabendrauti su šalia gyvenančiais žmonėmis ir bent vakarui atsitraukti nuo greitos bei atsakomybių kupinos kasdienybės“, – pranešime cituojama projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ vadovė Jurga Pociūtė-Mikūtienė.
Kaimynų dienos renginiai vyks Antakalnyje, Fabijoniškėse, Grigiškėse, Justiniškėse, Karoliniškėse, Lazdynuose, Naujamiestyje, Pašilaičiuose, Pilaitėje, Rasose, Šeškinėje, Šnipiškėse, Vilkpėdėje, Žvėryne.
Tuo metu Panevėžyje penktadienį startuoja 16-asis vasaros festivalis „Susitikime penktadienį“, kuris kiekvieną vasaros penktadienį kvies gyventojus ir miesto svečius į Laisvės aikštę bei Senvagę, kur vyks koncertai, edukacijos, kino vakarai.
Anot savivaldybės, šių metų festivalio tema – „Panevėžys – kuriantis save miestas“, atspindinti miestą, augantį per žmones, idėjas ir bendras patirtis.
Tuo metu Trakuose penktadienį prasidės 34-ąjį kartą rengiama miesto šventė. Jos proga vyks mugės, koncertai, etnožaidynės, jaunimo tautinių šokių festivalis, sporto varžybos.
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