Vilniuje pirmą kartą vyks Lietuvos savivaldybių garbės ambasadorių užsienyje suvažiavimas

Kaip skelbia organizatoriai, sostinėje ir kitose šalies savivaldybėse vykstantis renginys „suburs užsienyje ir Lietuvoje gyvenančius ir mūsų šalį pasaulyje garsinančius profesionalus, savivaldos atstovus bei valstybės institucijų vadovus“.
„Renginio tikslas – stiprinti Lietuvos savivaldybių tarptautinius ryšius, skatinti diasporos įsitraukimą į regionų augimą ir plėtoti garbės ambasadorių tinklą“, – teigia jie.
Suvažiavimą Arkangelo konferencijų ir meno centre ketvirtadienio vakarą atidarė susipažinimo vakaras ir kultūrinė programa.
Penktadienį Seime vyksta pagrindinė konferencijos dalis, dalyvius sveikins Seimo pirmininkas Juozas Olekas, pranešimus skaitys užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia Henke.
Tuo metu šeštadienį numatyti susitikimai ir renginiai Lietuvos savivaldybėse.
„Suvažiavimo tikslas – suteikti platformą, kurioje Lietuvos institucijų, savivaldybių atstovai ir diasporos garbės ambasadoriai galėtų susitikti, dalytis iniciatyvomis ir patirtimi, išsiaiškinti garbės ambasadorių misiją ir veiklos apimtį bei aptarti savivaldybių lūkesčius. Taip pat bus diskutuojama apie garbės ambasadorių tinklo plėtrą ir įgalinimą ateityje“, – teigia PLB valdybos narė, Pagėgių savivaldybės garbės ambasadorė Šveicarijoje Jūratė Caspersen.
Pasak PLB Kultūros komisijai vadovaujančios J. Caspersen, suvažiavimą organizuoja trys aktyviausiai į diasporos ir regionų bendradarbiavimo stiprinimą įsitraukusios institucijos – PLB, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Užsienio reikalų ministerija.
Diasporos ryšių su Lietuvos regionais stiprinimo klausimus iki praėjusių metų PLB valdyboje kuravo Kultūros komisija. XVIII PLB Seimo metu šiai sričiai stiprinti buvo įkurta nauja Bendradarbiavimo su regionais ir grįžimo komisija, kuriai vadovauja Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius.
„Garbės ambasadoriai diasporoje savivaldybėms yra gyvas ryšys su pasaulio lietuviais, padedantis stiprinti kultūrinius, ekonominius ir bendruomeninius ryšius. Patiems ambasadoriams tai – pasitikėjimo ženklas ir galimybė prasmingai prisidėti prie savo krašto ir Lietuvos garsinimo pasaulyje“, – teigia Joniškio rajono garbės ambasadorius Latvijoje R. Žalnierius.
Organizatoriai tikisi, kad pirmasis suvažiavimas taps ilgalaikės tradicijos pradžia ir svarbia platforma, stiprinančia pasaulio lietuvių ir Lietuvos regionų bendradarbiavimą.
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