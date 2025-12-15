Vilniuje pirmąkart sveikintos poros, švenčiančios jubiliejines 50 metų ir daugiau santuokų sukaktis

„Mes turim tradiciją sveikinti Vilniaus šimtamečius. Žmones, kurie sulaukia šimto ir daugiau metų. Kai žmonės pasakoja savo istorijas, kiek kartu pragyveno šeimose, tie skaičiai yra įspūdingi“, – BNS sakė meras.
„Tačiau pažiūrėjom, kad Lenkijoj yra pavyzdžių, kur miestai turi tokias tradicijas sveikinti daug dešimtmečių kartu nugyvenusias šeimas ir pagalvojom, kad iš tikrųjų šita tradicija puikiausiai tiktų ir Lietuvoje, Vilniuje pabrėžiant tą šeimos vertybę“, – kalbėjo jis.
V. Benkunskas teigė, jog neturėjo didelių lūkesčių, jog į kvietimą pirmą kartą atsilieps daug porų, tačiau nustebo, kai šventėje sutiko dalyvaus beveik 30 porų.
„Iš tikrųjų tai parodė, kad šita tradicija ras savo vietą Vilniaus istorijoj. Manau, pirmas blynas neprisvilo, tikrai labai graži ir jauki ceremonija buvo ir bent jau kitais metais tikrai mes ją kartosime“, – pridūrė meras.
Ceremonijoje dalyvavusi Genovaitės ir Rimvydo Bindokų šeima teigė, jog pagrindinė ilgametės santuokos paslaptis – kantrybė.
„Reikia, kaip sakyt, ir nusileist kartais, visko gyvenime būna, ir kalnelių, ir nuolydžių. Rugpjūčio 16 dieną atšventėm penkiasdešimtmetį savo vestuvių. Tai džiaugsmas mums visiems, kad sveiki kol kas esam“, – BNS pasakojo Genovaitė.
Šventėje buvę Marija ir Jonas Kaminskai taip pat teigė, jog svarbiausia santuokoje daug kalbėtis ir ieškoti kompromisų.
„Reikia kalbėtis daugiau, pasakyt, kas nepatinka, ką pažadėjai, tą reik ir ištęsėt. Kaip ten sako, be reikalo nepakelk, be garbės nenuleisk. Pažadėjom vienas kitam iki grabo lentos ir stengiamės tai atlikti“, – mintimis dalijosi Marija.
„Mes atitinkam požiūriais, tokiais ūkiškais buitiniais požiūriais, dažnai būna keblumų, ne visada sutinki, bet galų gale vis tiek išsiaiškini ir viskas atsistoja į savo vietas, svarbiausia kompromisai, kompromisai“, – pabrėžė Jonas.
