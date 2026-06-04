Vilniuje planuojama įkurti Lietuvos migracijos muziejų

Kaip ketvirtadienį pranešė labdaros organizacija, naujasis muziejus taps nuolatine erdve pažinti Lietuvos migracijos istoriją ir pasaulyje išsibarsčiusių lietuvių indėlį į valstybės, visuomenės, mokslo, verslo ir kultūros raidą.
„Per daugiau nei pusantro šimtmečio milijonai lietuvių kūrė gyvenimus įvairiose pasaulio šalyse, steigė verslus, prisidėjo prie mokslo pažangos, kūrė kultūrą ir garsino Lietuvos vardą. Norime sukurti vietą, kuri parodytų, kad pasaulyje gyvenantys lietuviai yra neatsiejama mūsų valstybės istorijos dalis“, – pranešime teigia organizacijos „Janukonis Fondas“ vadovas Ignas Janukonis.
Skelbiama, kad muziejuje veiks moderni skaitmeninė ekspozicija, kuri lankytojams leis pažinti daugiau nei pusantro šimtmečio Lietuvos migracijos istoriją – nuo XIX amžiaus emigracijos bangų iki šių dienų globalios Lietuvos.
Muziejaus turinys bus kuriamas bendradarbiaujant su LNM, remiantis mokslininkų ir kuratorių sukauptomis žiniomis bei Istorijų namuose vykusios parodos „Pasaulio dydžio Lietuva: mūsų migracijos istorija“ patirtimi.
„Paroda „Pasaulio dydžio Lietuva“ parodė, kad migracijos istorija žmonėms yra svarbi ir asmeniškai paliečianti tema. Naujasis muziejus suteiks galimybę šį pasakojimą plėtoti nuolat, pasitelkiant šiuolaikines technologijas ir išlaikant aukščiausius akademinius standartus“, – pranešime cituojama LNM generalinė direktorė Rūta Kačkutė.
Nurodoma, kad muziejaus turinys bus nuolat papildomas ir atnaujinamas, integruojant naujus tyrimus, istorijas bei pasaulio lietuvių bendruomenių pasakojimus.
Šiuo metu vyksta muziejaus koncepcijos vystymo darbai, partnerių telkimas ir tinkamos vietos paieška.
Planuojama, kad muziejus lankytojus priims 2028 metais.
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