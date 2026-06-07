Vilniuje prasideda Gailestingumo kongresas: laukiama 5 tūkst. piligrimų

Šia proga Lietuvoje lankysis Konstantinopolio ortodoksų Bažnyčios visuotinis patriarchas Baltramiejus I.
Penkias dienas vyksiančio pasaulinio masto Katalikų Bažnyčios renginio tema – „Statome Gailestingumo miestą“.
Ji, anot organizatorių, kviečia apmąstyti tikinčiųjų misiją kurti bendruomenes, kuriose mažėja abejingumo ir individualizmo, įsigali jautrumas kitam „per konkretų meilės darbą, žodį ir maldą“.
Renginio programoje numatytos įvairios konferencijos, mokymai, dalyvių liudijimai, pamaldos, šlovinimo susitikimai, piligrimystės ir teminės ekskursijos Vilniuje, gailestingumo darbų iniciatyvos mieste bei festivalis jaunimui.
Pagrindiniai kongreso renginiai vyks ant Vilniuje esančios Išganytojo kalvos prie Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios. Organizatoriai skelbia, kad ši vieta katalikams svarbi, nes joje veikė misionierių, vizičių, šaričių vienuolijos, 1934 metais nutapytas pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas.
Sovietmečiu vizičių vienuolynas ir Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia buvo paversti kalėjimu, tačiau šiandien, anot organizatorių, su Gailestingumo kongresu ši vieta vėl tampa maldos, susitaikymo ir vilties vieta.
Skelbiama, kad į renginį atvyks piligrimai, evangelizatoriai, dvasininkai ir bendruomenių lyderiai iš daugiau nei 50 pasaulio šalių.
Konstantinopolio ortodoksų Bažnyčios visuotinis patriarchas Baltramiejus I sekmadienį Trinapolio Švč. Trejybės bažnyčioje Vilniuje laikys pamaldas. Per jas bus pristatytas ir naujasis Temiso vyskupas, Konstantinopolio patriarcho egzarchas Lietuvoje – vyskupas Panaretas Psaravtis.
Pasauliniai Gailestingumo kongresai rengiami kas trejus metus. Vilniuje vyksiantį kongresą organizuoja Šventojo Sosto Evangelizacijos dikasterija kartu su Vilniaus arkivyskupija.
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