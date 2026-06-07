Vilniuje prasideda tarptautinė turizmo konferencija „LCC Summit 2026“

Renginyje dalyvaus apie 100 šio tinklo agentūrų iš viso pasaulio, kurios diskutuos apie dirbtinio intelekto, technologijų įtaką turizmo sektoriui, teigiama organizatorių pranešime.
Jame taip pat bus pristatytos Vilniaus ir aplinkinio regiono startuolių iniciatyvos.
Pasak LCC pardavimų valdymo vyresniosios direktorės Siiri Palisaar (Sirės Palisar), Vilnius konferencijai pasirinktas dėl mieste įsikūrusių „į ateitį orientuotų, jaunų ir novatoriškų idėjų bei verslininkų“ gausos.
Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ Konferencijų biuro vadovė Vita Žilinskaitė sako, kad konferencija į miestą pritrauks sprendimų priėmėjus ir investuotojus, kurie gali užmegzti konkrečius ryšius su Lietuvos startuoliais.
Konferencija birželio 7–9 dienomis vyks viešbutyje „Radisson Blu Hotel Lietuva“.
1991 metais įkurtas LCC yra vienas didžiausių pasaulyje nepriklausomų kelionių agentūrų tinklų, kurį sudaro 600 vietovių 110 pasaulio valstybių.
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