Vilniuje prisieks 500 naujų šaulių

Šią savaitę jau prisiekė apie 300 naujų šaulių – švenčiant Lietuvos kariuomenės dieną tarnauti Lietuvai šauliai prisiekė Alsėdžiuose, Biržuose, Pasvalyje, Žygaičiuose, o penktadienį – Kaune.
„Džiaugiamės matydami tiek daug motyvuotų žmonių, kurie savo veikla prisideda prie šalies saugumo – jie yra kovotojų už laisvę pasėtų sėklų vaisiai“, – pranešime cituojamas Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas leitenantas Linas Idzelis.
Šaulių sąjunga skelbia, kad tarnauti Lietuvai pasiryžę ir užsienio lietuviai. Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai taip pat veikia Norvegijoje, Danijoje, Suomijoje, Estijoje, Liuksemburge, Jungtinėje Karalystėje, Ukrainoje, JAV ir Kanadoje.
„Džiugu, kad vis daugiau lietuvių užsienyje tampa šauliais. Tai rodo, kad net ir būnant toli nuo tėvynės mums rūpi jos likimas. Ypač dabar, kai geopolitinė situacija išlieka labai neaiški, o Rusija ne tik atakuoja Ukrainą, bet ir vykdo hibridinius išpuolius ES ir NATO valstybėse“, – teigia Belgijos, Nyderlandų ir Prancūzijos šaulių būrio vadas Laurynas Gerikas.
Šaulių sąjunga yra valstybės remiama sukarinta visuomeninė organizacija. Agresijos atveju ji koviniais būriais remtų Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, o kitais pajėgumais padėtų užtikrinti viešąją tvarką, kritinės infrastruktūros objektų apsaugą, okupuotoje teritorijoje vykdyti ginkluotą ir nesmurtinį pilietinį pasipriešinimą.
Sąjungai priklauso per 16 tūkst. narių, tai yra didžiausias skaičius per 35 metus nuo organizacijos atkūrimo.
