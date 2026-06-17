Vilniuje pristatomas pirmasis nacionalinio saugumo vadovėlis gimnazistams

Anot vadovėlio autorių, tai pirmasis pasirenkamajam Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos dalykui skirtas leidinys, parengtas pagal 2022 metais patvirtintą bendrojo ugdymo programą.
Jo tikslas – stiprinti mokinių pilietinį atsparumą, kritinį mąstymą ir supratimą apie Lietuvos nacionalinio saugumo sistemą bei kiekvieno piliečio vaidmenį užtikrinant valstybės saugumą.
Leidinyje aptariamos nacionalinio ir tarptautinio saugumo, hibridinių grėsmių, informacinio ir kibernetinio saugumo, pilietinio pasipriešinimo, civilinės saugos bei pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms temos.
Renginio metu taip pat vyks vieša diskusija, kurioje vadovėlio autoriai ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ekspertai kalbėsis apie mokyklos vaidmenį ugdant pilietinį atsparumą, kompetencijas, kurių reikia mokytojams bei mokiniams, ir kitomis temomis.
Naujausi komentarai