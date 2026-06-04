Vilniuje vieši sveikatos sektoriaus lyderiai iš visos Europos

„Organizuoti šį kongresą Vilniuje, ypač pirmąkart po pandemijos ir net aštuonerių metų pertraukos – didžiulis įvertinimas mūsų miestui. Tai parodo, kad partneriai iš Europos ne tik pasitiki mūsų organizaciniais sugebėjimais, bet ir vertina per pastaruosius metus sveikatos srityje – tiek Vilniaus, tiek visos Lietuvos lygmeniu – pasiektą pažangą“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Renginio svečius sveikinusi Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė pabrėžė, kad kongresas yra viena svarbiausių platformų tarptautiniam dialogui sveikatos srityje.
„Sostinės sveikatos sistemą nuosekliai stipriname įgyvendindami infrastruktūrinius pokyčius ir paraleliai diegdami vieningą veiklos vykdymo standartą. Džiugu, kai pastangos yra matomos ne tik pacientų, darbuotojų, bet į jas dėmesys yra atkreipiamas ir kur kas platesniame, tarptautiniame kontekste. Vertiname ekspertų iš visos Europos skirtą dėmesį mūsų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – galimybė dalintis savo patirtimi ir patiems gauti daugybę pamokų iš kitose valstybėse dirbančių specialistų yra išties vertinga“, – sakė S. Bieliūnė.
Didelio kongreso dalyvių susidomėjimo sulaukė Vilniaus miesto klinikinė ligoninė ir Antakalnio poliklinika. Čia svečiams pristatyti integruotos pacientų priežiūros, dienos chirurgijos, šeimos medicinos ir pacientų srautų valdymo sprendimai.
Dėmesio centre – lyderystė ir sveikatos sistemų ateitis
Šių metų EAHM kongreso tema – lyderystė sveikatos sistemoje. Renginio programoje – daugiau nei pusšimtis pranešimų diskutuojant, ko skirtingų šalių sveikatos sistemos gali pasimokyti viena iš kitos ir kokias inovacijas bei sprendimus galima pritaikyti nacionaliniu lygmeniu.
Pranešėjai iš septyniolikos valstybių nagrinės, kaip efektyviai valdyti gydymo įstaigas, reaguoti į krizes, diegti inovacijas ir stiprinti pacientų priežiūros kokybę. Taip pat bus aptariamos skirtingų šalių patirtys – nuo Šveicarijos iki Izraelio – siekiant suprasti, kokie sprendimai veikia geriausiai.
Prieš oficialų kongreso atidarymą užsienio svečiai ir lektoriai taip pat lankėsi pažangiausiose Vilniaus sveikatos priežiūros įstaigose, kur iš arti susipažino su Lietuvos sveikatos sistemos organizavimu ir diegiamomis inovacijomis.
Delegacijos apsilankė Santaros klinikose, Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, „Northway Biotech“ genų terapijos centre bei Vilniaus universiteto Medicinos fakultete.
Renginį organizuoja Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga (LGVS), bendradarbiaudama su EAHM.
Daugiau informacijos: https://www.eahm2026.lt/.
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