Vilniuje vyksta Kelių forumas

Šių metų forume daugiausia dėmesio ketinama skirti susisiekimo infrastruktūros kokybės, planavimo, inovacijų, gerųjų praktikų Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse temoms.
„Renginyje laukia daug pranešimų ir diskusijų kelių sektoriaus temomis – nuo iššūkių, su kuriais vis dar susiduriame, problemų, kurias būtina spręsti, iki galimybių ir naujausių tendencijų pristatymų“, – rašoma organizatorių pranešime.
2026-ųjų „Kelių forume“ dalyvaus verslo, asociacijų ir politikos atstovai, tarp kurių – prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba, susisiekimo ministras Juras Taminskas ir kiti.
