Vilnius atnaujins erdves: Ugnijos skveras ir Čikagos alėja pasikeis neatpažįstamai

Ugnijos skvero ir Čikagos alėjos projektui, kurį rengė sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija, jau gautas statybos leidimas.
„Šiemet ir toliau nuosekliai atnaujiname viešąsias erdves įvairiuose Vilniaus rajonuose. Pašilaičių Ugnijos skveras ir Čikagos alėja – vietos bendruomenei svarbios ir gerai pažįstamos erdvės, todėl jų pokyčiai planuoti glaudžiai bendradarbiaujant su gyventojais. Siekiame, kad po atnaujinimo jos būtų patrauklesnės, gyvybingesnės ir pritaikytos įvairaus amžiaus vilniečių poreikiams“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Glaudus bendradarbiavimas su gyventojais
Siekdama užtikrinti skvero ir alėjos atnaujinimo projekto sėkmę bei atliepti vietos bendruomenės poreikius, projektą rengianti Vilniaus vystymo kompanijos komanda sprendinius nuosekliai derino su rajono gyventojais.
Pašilaičių gyventojai trijuose susitikimuose buvo kviečiami dalintis idėjomis ir teikti pasiūlymus dėl dviejų erdvių atnaujinimo.
„Susitikimų metu bendruomenė aktyviai dalijosi įžvalgomis ir pasiūlymais. Gyventojai siūlė šlaituose esančias vejas labiau apželdinti, atkreipė dėmesį į saugumo klausimus – prašė įrengti stebėjimo kameras ir ieškoti sprendimų, mažinančių asocialaus elgesio keliamą nesaugumo jausmą skvere. Taip pat buvo akcentuotas poreikis Ugnijos skvere suderinti aktyvias vaikų žaidimų erdves su ramesnio poilsio zonomis. Atsižvelgdama į šiuos lūkesčius, projekto komanda tobulino sprendinius taip, kad jie derėtų prie teritorijos urbanistinio konteksto, atspindėtų ankstesnius bendruomenės siūlymus ir pristatymų metu išsakytas pastabas“, – pasakojo Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Erdvėse – teminė aikštelė, zonos ramiam ir aktyviam laisvalaikiui
Projektuojant Ugnijos skverą siekta sukurti jam išskirtinį charakterį, įkvėptą Pašilaičiams būdingų organiškų, lenktos geometrijos formų, matomų tiek žiedinėse gatvėse, tiek kai kuriuose kiemuose išlikusiuose mažosios architektūros elementuose. Pagrindiniu skvero akcentu taps pusapvalių formų metalinė konstrukcija, kuri ne tik padės aiškiau formuoti erdves, bet ir stiprins vietos identitetą.
Nauja vaikų žaidimų aikštelė planuojama šiaurės vakarinėje skvero dalyje. Aikštelė projektuojama Pašilaičių rajonui būdinga gamtos deivių Gabijos, Medeinos ir Žemynos tematika.
Žemynos zona skirta vaikams nuo 0 iki 6 metų. Joje numatomi šiai amžiaus grupei pritaikyti įrenginiai, atspindintys žemdirbystės ir žemės tematiką. Taip pat planuojama suolais apjuosta smėlio erdvė, skirta žaidimams su smėliu ir vandeniu. Greta aikštelės numatoma įrengti vandens šaltinį – gertuvę.
Medeinos ir Gabijos zonos skirtos vyresniems nei 6 metų vaikams, todėl nuo Žemynos zonos jos atskiriamos tvorele su varteliais. Medeinos zonos centre planuojama žalia erdvė su akcentiniu medžiu bei įvairiomis laipynėmis. Gabijos zonos centre numatoma atnaujinti esamą laipynę-piramidę, ją simboliškai perdažant raudona spalva.
Šalia vaikų darželio „Vėjelis-2“ paliekama daugiau erdvės kitoms skvero funkcijoms. Projektuojama medinė dviejų pakopų platforma, skirta bendruomenės susibūrimams – skaitymams, kino vakarams, grupinėms treniruotėms ir panašioms veikloms. Ne renginių metu ši erdvė galės būti naudojama kaip poilsio vieta.
Atsižvelgiant į gyventojų nuogąstavimus dėl galimo vaikų žaidimų keliamo triukšmo, prieigos prie aikštelių intensyviai apželdinamos, sukuriant vizualines ir akustines užtvaras. Rytinė skvero dalis ir aukščiau esanti Čikagos alėja papildomos suolais bei kėdėmis, formuojant ramesnio poilsio zonas.
Čikagos alėjos sprendiniais siekiama sustiprinti jos, kaip savarankiškos ir gyvybingos viešosios erdvės, potencialą. Pagrindinis takas praplečiamas ir pritaikomas intensyvesniam pėsčiųjų judėjimui. Greta tako numatomos trys skirtingoms veikloms skirtos aikštelės: ramaus poilsio, sporto ir aktyvaus laisvalaikio.
Ramaus poilsio aikštelėje planuojami šachmatų stalai ir kiti susikaupimo reikalaujantys žaidimai, sporto zonoje – lauko treniruokliai, o aktyvaus laisvalaikio erdvėje – lauko žaidimų stalai.
Esama vaikų žaidimų aikštelė prie Čikagos alėjos pertvarkoma: dvigubas pėsčiųjų takas keičiamas viengubu, maksimaliai saugant augančio beržo šaknis. Vietoj smėlio dėžės įrengiamas suolais apribotas smėlio laukas su žaidimų įrenginiais, perkeliant esamą įrangą. Atsižvelgiant į gyventojų įvardytą sūpynių populiarumą, numatoma jas atnaujinti ir įrengti sujungtas dvigubas sūpynes. Esamas multifunkcinis įrenginys irgi išsaugomas ir atnaujinamas.
Tarp alėjos takų esanti žalia erdvė formuojama kaip moksleivių susibūrimo vieta, joje įrengiant medines laiptuotas atsisėdimo platformas. Troleibusų aikštelės forma optimizuojama, atsižvelgiant į esamą troleibusų tinklo infrastruktūrą ir Vilniaus viešojo transporto poreikius. Aikštelės prieigos intensyviai apželdinamos. Pėsčiųjų takai projektuojami taip, kad būtų atlieptos svarbiausios judėjimo kryptys ir pėstieji saugiai apeitų troleibusams skirtą aikštelę.
Visoje tvarkomoje teritorijoje numatomi nauji suolai, kėdės su atlošais, dviračių stovai, hamakai, gertuvė, šiukšliadėžės, informaciniai stendai, apšvietimas ir vaizdo stebėjimo sistema.
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