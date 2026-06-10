Vilnius planuoja statyti sporto salę prie Taikos progimnazijos

Tam trečiadienį 25 balsavus už, 15 prieš ir trims susilaikius pritarė sostinės taryba.
Savivaldybės Finansų valdymo grupės vadovas Julius Lukošius teigė, kad pastate turėtų būti įrengta universali sporto salė, pritaikyta krepšiniui, tinkliniui, rankiniui bei kitoms šakoms, taip pat šokių salė, administracinės patalpos, komplekse turėtų tilpti iki 200 žmonių.
„Infrastruktūra galėtų naudotis mokykla, kol mokykla veikia, vienu metu dvi klasės galėtų naudotis – nuo ryto iki 15 valandos. Vėliau, nuo 15 valandos ir tolyn į vakarą tokia infrastruktūra būtų nuomojama komerciniais tikslais“, – tarybos posėdyje trečiadienį sakė J. Lukošius.
Kaip rašoma sprendime, savivaldybė su konkursą laimėjusiu privačiu partneriu pasirašys 18 metų trukmės sutartį, o maksimalūs miesto įsipareigojimai grynąja dabartine verte sieks 16,4 mln. eurų (su PVM).
Beveik 3 ha ploto sklypo dalyje Taikos gatvėje numatoma suprojektuoti ir pastatyti ne mažiau nei 2 tūkst. kv. metrų ploto sporto salės pastatą, privatus partneris per sutarties laiką turėtų užtikrinti jo priežiūrą, veiklą, valdyti automobilių aikštelę.
„Privačiam subjektui, laimėjusiam konkursą, suteikiamas leidimas vykdyti įvairių sporto ir laisvalaikio paslaugų teikimą, formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklą, taip pat suteikiama teisė vykdyti komercines veiklas, susijusias su sporto ir sveikatingumo paslaugų teikimu“, – nurodoma sprendime.
Savivaldybės skaičiavimais, pradinės investicijos į pastato projektavimą, statybą, įrangos įsigijimą, techninę priežiūrą turėtų siekti apie 10,6 mln. eurų, per metus būtų galima generuoti apie 0,5 mln. eurų pajamų.
Pastačius pastatą savivaldybė kasmet verslui mokėtų 790 tūkst. eurų įmokas.
Privataus partnerio atranką planuojama skelbti šių metų pabaigoje, laimėtoją atsirinkti 2027-ųjų pabaigoje arba 2028-ųjų pradžioje, o naujo pastato statybą baigti 2030 metų pirmąjį ketvirtį.
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