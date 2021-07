„Citus“ kviečia Vilnių plėtrai už geležinkelio: sklype prie pat senamiesčio plėtos būsto projektą

Pasak „Citus“ investicijų ir analizės vadovo Šarūno Taručio, sostinėje jau kurį laiką jaučiamas būsto projektų plėtrai patrauklių sklypų stygius, o būsto paklausa – aukšta. Todėl ir tris kartus išaugusi pradinė aukciono kaina „Citus“ neišgąsdino.

„Jei grandioziniai Vilniaus miesto savivaldybės planai transformuoti stoties rajoną, o miesto centrą „pervesti per geležinkelį“ nesustos, po poros metų ši lokacija turėtų pasikeisti neatpažįstamai ir tapti dar patrauklesnė. Nors ir dabar jai netrūksta privalumų – žalumos, gero susisiekimo, įspūdingų vaizdų ar senamiesčio artumo: nuo čia iki Aušros vartų, vieno iš ryškiausių senamiesčio atributų ir paties senamiesčio slenksčio – mažiau nei 10 min. pėsčiomis“, – sako Š. Tarutis.

Vietoje dabartinio pastatų komplekso, sukūrus projekto koncepciją ir atlikus projektavimo darbus, ketinama statyti aukščiausios energinės klasės reikalavimus atitinkančius būstus.

Kol kas nėra apsispręsta, koks tai bus projektas, tačiau preliminariai numatoma išplėtoti apie 9 000 kv. metrų ploto būstų ir vilniečiams pasiūlyti 160–180 butų.

Mėgstame iššūkius ir išskirtinius projektus, kuriuos paliekame tarsi parašą naujai atrandamose vietose.

Šiuo metu vyksta projektavimo darbai, o statybas leidžiantį dokumentą „Citus“ planuoja gauti 2022 m. Iškart po to turėtų būti pradėtos statybos. Baigus paruošiamuosius darbus paaiškės, per kiek laiko ir keliais etapais projektas bus plėtojamas.

„Citus“ mėgsta ateiti į dar neatrastas lokacijas ir tokių pavyzdžių turime daugybę – ar tai būtų „Karaliaučiaus slėnis“, „Neries ardai“ ar „Miško ardai“. Mėgstame iššūkius ir išskirtinius projektus, kuriuos paliekame tarsi parašą naujai atrandamose vietose“, – kalba „Citus“ investicijų ir analizės vadovas.

Birželį pirmą kartą vykdytame šio objekto aukcione dalyvavo 8 dalyviai, o aukcioną laimėjusi „Citus“ grupės įmonė už sklypo nuomos teises bei jame esančius pastatus sumokėjo 2,7 mln. Eur.

Pasak aukcioną organizavusios tarptautinės nekilnojamojo turto konsultacijų bendrovės „Newsec“ tarpininkavimo grupės vadovės Jurgitos Ragaišės, Vilniuje, 5–10 min. atstumu aplink senamiestį teritorijų, tinkamų gyvenamojo projektų vystymui, pasiūla yra labai ribota, todėl objektas sulaukė didelio aukciono dalyvių aktyvumo.

„Aukcione parduota mišrios paskirties pastatų teritorija yra rajone, kurį plėtotojai vertina kaip vieną perspektyviausių plėtrai miesto lokacijų, ypač daugiabučių plėtojimui. Pagal naują Vilniaus miesto bendrąjį planą, ši teritorija turėtų tapti intensyvaus užstatymo daugiabučių zona – todėl geriausias šio NT panaudojimo scenarijus būtų gyvenamosios ar mišrios paskirties projekto vystymas“, – teigia J. Ragaišė.

Liepos mėnesį „Citus“ taip pat pranešė apie būsimą projektą Visorių g. Kitų metų sausį ten planuojama pradėti statyti nedidelį gyvenamųjų namų kvartalą. Sklype projektuojami trys A++ energinės klasės penkiaaukščiai, o juose – iki 130 butų ir patalpų komercijai.

Bendras parduodamas plotas bus apie 6 000 kv. m. Investicijos į projektą viršys 8,6 mln. Eur.

„Citus“ analitikų duomenimis, pirmasis šių metų pusmetis Vilniuje buvo aktyviausias per visą istoriją: per šešis mėnesius mieste rezervuoti 4 829 butai ir kotedžai, tuo tarpu sandėlis (parduodamų butų ir kotedžų skaičius) susitraukė nuo 4 877 iki vos 3 898 būstų. Vertinant vidutinį šių metų pardavimų tempą, šis skaičius būtų realizuotas per mažiau nei 5 mėn.

Skaičiai ir faktai

· Sklypo adresas – Tyzenhauzų g. 17, Vilnius;

· Sklypo plotas – 0,75 ha;

· Numatomos investicijos – 17,5–18,5 mln. Eur;

· Projektuojamas plotas: apie 9 000 kv. m;

· Atstumai iki svarbiausių objektų: Rotušė – 1,5 km; Aušros vartai ir senamiestis – 900 m; stotis – apie 1 km; viešojo transporto stotelė – 450 m.