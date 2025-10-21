Agresyvią moterį nušovęs policininkas išgirdo Apeliacinio teismo verdiktą

Tokį verdiktą antradienį pagarsino teisėjas Linas Šiukšta.
„Šaunamojo ginklo panaudojimas, ginantis nuo moters, kuri, būdama psichinės ligos paūmėjimo būsenos, padidinta fizine jėga puolė D. Šerpytį didelių matmenų peiliu ir kurios neveikė kitos prieš tai panaudotos priemonės, atitiko pavojingo kėsinimosi prieš patį besiginantįjį pobūdį ir pavojingumą. Todėl iššaudamas į moterį penkis šūvius ir taip atimdamas jai gyvybę, D. Šerpytis veikė būtinosios ginties situacijoje ir neperžengė būtinosios ginties ribų“, – konstatavo Apeliacinis teismas.
Išklausyti teismo verdikto atvyko dešimtys pareigūnų, tarp jų – ir generalinis komisaras Arūnas Paulauskas bei jo pavaduotojas Renaldas Žekonis.
D. Šerpytis buvo kaltinamas nužudymu viršijus įgaliojimus ir piktnaudžiavimu tarnyba, tačiau Vilniaus apygardos teismas jo veiksmus pripažino būtinąja gintimi. Dėl piktnaudžiavimo jis buvo išteisintas nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Pasak L. Šiukštos, teisėjų kolegija išnagrinėjo dalį įrodymų, peržiūrėjo vaizdo įrašus ir nusprendė, kad apygardos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, įrodymai įvertinti teisingai. Kolegija konstatavo, kad D. Šerpytis neperžengė būtinosios ginties ribų ir teisėtai panaudojo šaunamąjį ginklą.
Lietuvos apeliacinio teismo nutartis įsigalioja nuo jos paskelbimo. Ją dar galima skųsti Aukščiausiajam Teismui.
Baigus kalbėti teisėjui L. Šiukštai, salėje buvę dešimtys policijos pareigūnų ėmė ploti.
Po nutarties paskelbimo D. Šerpytis žurnalistams sakė, kad tikėjosi tokio sprendimo. Jis tvirtino esantis labai dėkingas kolegoms už nuolatinį palaikymą. Jei kita pusė nuspręs nutartį skųsti Aukščiausiajam Teismui, pareigūnas teigė kovosiantis toliau.
„Kiek nervų suvalgė... Ne tiek man, kiek šeimai, artimiesiems, tėvams“, – apie ilgai besitęsiantį procesą sakė D. Šerpytis.
Policininkas neslėpė, kad po šios teismo nutarties jam palengvėjo.
„Aš nieko nekeisčiau. Ką buvau padaręs, tą daryčiau dabar“, – paklaustas, kaip dabar elgtųsi patekęs į panašią situaciją, teigė pareigūnas.
Generalinis komisaras A. Paulauskas po teismo posėdžio dėkojo D. Šerpyčiui už tvirtybę ilgo teisminio proceso metu, sakė, kad jis yra puikus pavyzdys visiems kolegoms.
„Labai tikiuosi, kad visa tai pasibaigė. Kad tai nenueis iki Aukščiausiojo Teismo. O jei nueis, aš net neįsivaizduoju, ką ten galima dar nagrinėti“, – sakė generalinis komisaras.
Kaip anksčiau skelbė BNS, nesutikę su išteisinamuoju Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu, apeliacinius skundus pateikė prokuroras ir nukentėjusiaisiais pripažintų dviejų nušautos moters sūnų advokatas.
Prokuroras prašė policininkui skirti dvejų metų laisvės apribojimą bei uždrausti dirbti darbą, susijusį su šaunamuoju ginklu.
Žuvusiosios sūnų gynėjas prašė D. Šerpytį pripažinti kaltu pagal prokuroro kaltinamąjį aktą.
BNS rašė, kad pareigūnas teisiamas dėl 2023 metų gruodžio 12-osios įvykių Vilniaus rajone, Baraškų kaime. Tądien policiją iškvietė greitosios medicinos pagalbos brigada, atvykusi pas agresyvią 51 metų psichikos ligonę.
Bylos duomenimis, moteris kastuvu apdaužė medikus ir greitosios pagalbos automobilį. Paskui apsiginklavusi peiliu puolė pareigūnus, grasindama juos papjauti.
Policininkai moterį tramdė dujomis ir elektros impulsiniu prietaisu „Taser“. Šioms priemonėms nesuveikus, D. Šerpytis į moters rankas ir kojas paleido kelis šūvius, bet ir tai jos nesustabdė, nepaleidusi iš rankų peilio ji puolė toliau. Tada pareigūnas iššovė mirtiną šūvį.
(be temos)
(be temos)
(be temos)