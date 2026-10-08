Aiškėja daugiau detalių apie kontrabandininkų sulaikymo operaciją Vilniuje

VSAT pareigūnai sulaikė tris vyrus, tris jų automobilius ir apie 36 tūkst. pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Operacijos metu sprunkantį kontrabandininką teko stabdyti panaudojant ginklą su dujų užtaisu. Įvykio metu apgadintas VSAT automobilis.
Ankstyvą ketvirtadienio rytą tikrindami turimą informaciją, VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus (KŽS) pareigūnai kartu su kolegomis iš VSAT Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Rytų skyriaus bei VSAT Pagėgių pasienio rinktinės KŽS Pašilaičiuose stebėjo, kaip automobiliai „Mercedes-Benz“ ir „BMW X5“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais įvažiavo į garažų masyvą. Po to automatiniai vartai užsidarė. Po keleto minučių jiems vėl atsidarius, pasieniečiai stabdė išvažiavusius minėtus automobilius. „BMW X5“ vairuotojas nepakluso, taranavo pasieniečių automobilį jį apgadindamas.
Stabdydamas sprunkantį visureigį, pasaloje buvęs pasienietis panaudojo ginklą su dujų užtaisu. BMW vairuotojas bandė ir toliau sprukti, tačiau greitai VSAT pareigūnų buvo sustabdytas vieno sostinės daugiabučio kieme. Sulaikytas vairuotojas – 25-erių vilnietis.
Vietoje prie garažų masyvo taip pat buvo sulaikytas „Mercedes-Benz“ vairuotojas 38-erių Šalčininkų rajono gyventojas. Apžiūrėję keletą garažų, pasieniečiai juose rado apie 36 tūkst. pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Tikslus jų skaičius ir rūšys nustatinėjami.
Aptiktos oro baliono liekanos leidžia daryti prielaidą, kad nelegalūs rūkalai iš Baltarusijos buvo atskraidinti oro balionais.
Tęsdami procesinius veiksmus, viename Pašilaičiuose esančio namo kieme pasieniečiai sulaikė automobilyje „VW Passat“ sėdėjusį 34-erių šalčininkietį. Įtariama, kad jis irgi yra susijęs su akcizinių prekių gabenimu
Visi trys vyrai uždaryti į areštinę, sprendžiamas klausimas dėl kardomųjų priemonių jiems skyrimo. Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
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